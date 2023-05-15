彩瑛、研華打造台灣第一輛氫能電巴 國產率明年拚75%

台灣目標2030年全台客運巴士電動化，而台灣第一台國產氫能燃料電池巴士、第一座加氫站都將在今年落地，前者由彩碤、聯華林德、研華（2395）合作，現階段自製率60%，2024年期進一步衝75%；挺氫能逾10年，立委趙天麟表示，氫能載具示範計劃草案6月將通過，樂見「國車國造」氫能電動車上路。

彩瑛新能源12日在高雄高科大產業創新園區舉辦發表會，台灣氫能車供應鏈幾乎全到場觀禮，彩瑛除展示氫能巴士裸車原型車，內搭研華行車安全模組，聯華林德的加氫設備及中油加氫站模型也參展，宣示國產第一台氫能電動巴士原型車拚2024年商轉。

國產自製率拚七成 但政策法規未完備

彩瑛新能源董事長鄭英豪表示，目前原型車中零件國產製造比率為60%，關鍵的燃料電池及車頂的氫瓶，都為進口，隨台灣碳纖維業者有意投入氫瓶開發，一旦研發成功，氫能車國產自製率就有機會衝上七成。

國發會公布2050年淨零碳排路徑圖，將氫能列入國家9~12%重要能源來源，而氫能電動車及生態圈發展也加速跨步，氫能國家隊能否成軍，法令政策何時頒佈影響極大。

業者指出，氫能車及運氫儲氫技術仍待克服，若無具體法規業者也很難大規模投入，尤其是測試及安全相關法規頒佈，業者才能建立測試中心，購買適當分析設備。

國家隊跨大步 氫瓶2024年國產化！

氫能車充氣10～15分鐘就能跑450公里，比電動車充電時間短，車體也輕2噸，相當於車重輕10~15%，與電動車硬體設計差異就在於氫瓶及氫能動力系統（氫能燃料電池、供氫模組、加氫口模組、DC/DC轉接器），目前彩瑛的氫能電巴氫能燃料電池由加拿大商提供，氫瓶及相關氫氣模組由英商供應。

至於氫能電巴的車身骨架底盤、三合一驅動模組、VCU（整車控制器）、行車安全模組則全為國產，其中行車安全模組由研華科技提供，另外，氫瓶部分國產化已見曙光，兩家碳纖維業者有意投入，其中複合材料大廠明安國際總裁鄭錫坤也到場，顯示對氫能產業的重視。

由於全球都投入氫能源開發，碳纖維材質的氫瓶需求大增，彩瑛傳出向英國預定的4支氫瓶，花10個月才到貨，顯示供給遠低於需求，加上台灣氫能車市場小，國際採購力不及美日，國產氫瓶在氫能車發展上重要性可見一斑。

對於明安為何計畫跨入車用氫瓶？鄭錫坤接受《經濟日報》訪問指出，現在全世界都在搶氫瓶，明安在碳纖維運動休閒產業發展50多年，碳纖技術用於腳踏車、高爾夫、機械手臂等領域，5～6年前跨入消費電子產業，現在期望從個人休閒跨入公共安全領域，做碳纖大型物件。

談到碳纖氣瓶，鄭錫坤指出，根據氣瓶容量大小跟壓力度可分四類，醫療小氣瓶屬於一二類，工研院已有研發技術，電巴氫瓶則是第三類，外層是碳纖維而內膽是鋁合金，一瓶可以跑450公里，也是明安計畫投入的類別，長期則更期望跨入第四類更大型氣瓶，這類主要是供應更大需求如飛船或長途貨櫃巴士所需，這類氣瓶內膽為高密度樹脂。

而氫能車最讓市場在意是氫氣的安全性，鄭錫坤指出，碳纖維內埋入感測器就能隨時偵測氫瓶穩定度，又不影響結構，技術部分不難，未來會更專注研究高壓瓶管線相關技術，設計上配合安全規範發展，他預期法規在半年內將實施，明安2024年就能開發第一款氫瓶。

研華台灣區副總林其鋒指出，研華2018年就投入新能源車產業，跟東南亞、美國及拉美市場夥伴合作，但第一個氫能車案例就在台灣，行車安全模組能透過車聯網技術將氫能數據拋轉雲端，提供車隊管理及駕駛安全監控等服務，並透過能源消耗分析找出最佳能源運轉效率設定。

林其鋒指出，研華iBOX智慧巴士解決方案包括兩大部分，首先是車載運管中心，包括行車AI智能攝影機及毫米波雷達設備，其次是車載互動多媒體系統，可以提供內容商更便利的內容規劃需求。

研華目前跟華德動能、成運、創奕能源及長榮等巴士業者都有合作，在電動車充電樁方面則與飛宏科技攜手，提供控制器及傳輸系統設備。