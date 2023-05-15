蘋果首款MR裝置 拚9月量產

華爾街日報報導，蘋果的工程師和主管正緊鑼密鼓籌備在六月全球開發者大會（WWDC）上，發表旗下首款混合實境（MR）頭戴裝置，預計MR新品將在九月量產，最快秋季送到多數用戶手上。

據了解，蘋果MR供應鏈除原先已知的大陸紅色供應鏈指標廠立訊與台灣光學廠揚明光等，鴻海集團旗下GIS-KY也入列。

華爾街日報指出，蘋果MR頭戴裝置新品將整合擴增實境（AR）與虛擬實境（VR）功能，成為「混合實境」裝置，蘋果的工程師和主管準備在六月WWDC發表的樣品機。不過，蘋果仍可能調整發表時間。

蘋果耗時七年開發這款MR裝置，分析師指出，打造理想版本可能花更多時間，但對手的產品都已上市，蘋果不想再等了。

報導披露，蘋果MR裝置訂價約三千美元（約台幣九點二萬元），是Meta最貴頭戴裝置Quest Pro的三倍。