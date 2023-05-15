蘋果、輝達下單 台積雙喜臨門

台積電不畏半導體市況持續逆風，先傳出輝達急上門追加1萬片頂規AI晶片投片量，業界最新消息透露，蘋果今年iPhone 15系列新機不受手機市況低迷影響，初期備貨量維持去年高檔水準，上看9,000萬支，對台積電3奈米與4奈米晶片需求同步火熱。

市場預期，iPhone 15系列新機當中，高階Pro版本將採用最新的A17晶片，以台積電3奈米生產，是現階段台積電3奈米最大的訂單來源，其餘規格則沿用既有的A16晶片，以台積電4奈米代工。法人看好，輝達、蘋果大單陸續報到，台積電雙喜臨門，將為業績新動能點火，尤其iPhone 15系列新機備貨維持高檔，更讓台積電先進製程接單吞下定心丸。

法人看好，蘋果新機備貨啟動，台積電等供應鏈下半年營運將較上半年顯著升溫。至昨（14）日截稿前，獲點名的蘋果供應商皆不評論或未評論市場傳聞，蘋果也不評論。

消息人士透露，蘋果已下令供應商著手iPhone 15零組件備貨適宜，包括日、韓等地材料商與國際封測廠陸續接獲支援前置作業要求，台積電也正穩步拉高3奈米月產能，伴隨台積電4奈米產能利用率回升，有助衝刺今年蘋果新機備貨8,500萬支起跳、高標上看9,000萬支的需求。

知名研究機構Counterpoint Research最新預測也指出，今年首季iPhone在美國市占率仍較去年同期提升，由48%增加到53%，絲毫不受通膨等外在因素音響，看好蘋果是今年全球唯一出貨量正成長的智慧手機品牌，預期iPhone今年總出貨量將年增4%，優於全球業界的衰退2%。

由於主要大客戶新品需求強勁，台積電3奈米產能供不應求，即便公司並未公布3奈米月產能數據，業界預期，台積電3奈米產能正穩步爬升，按照下世代機種新舊晶片配比，台積電3奈米家族月產能今年內需達約5萬片，並持續拉升至9萬至10萬片，才能充分滿足年底前客戶龐大需求。

不僅蘋果今年新機備貨量維持高檔，先前也有消息傳出，台積電另一大客戶輝達的A100與H100等頂級AI晶片供不應求，輝達急找台積電追加1萬片訂單，並獲得台積電首肯。不過，台積電每月CoWoS封裝產能約為8,000片至9,000片，輝達追單後，台積電CoWoS供應大幅吃緊，需求激增也使台積電看好CoWoS的成長潛力。