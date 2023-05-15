蘋果MR裝置 拚9月量產

經濟日報／ 編譯林奇賢、記者陳昱翔／綜合報導

華爾街日報（WSJ）報導，蘋果的工程師和主管正緊鑼密鼓籌備在6月全球開發者大會（WWDC）上，發表旗下首款混合實境（MR）頭戴裝置，預計MR新品將在9月量產，最快秋季送到多數用戶手上。

法人看好，隨著蘋果首款MR裝置邁入量產前最後衝刺階段，將帶旺相關協力廠。據了解，蘋果MR供應鏈除原先已知的大陸紅色供應鏈指標廠立訊與台灣光學廠揚明光等之外，鴻海集團旗下GIS-KY也入列。

業界人士透露，蘋果第一代MR裝置由立訊負責操刀組裝，原先市場認為鴻海集團恐無成員入列本次新產品供應鏈，但GIS因長期負責iPad貼合業務，且良率極高，因此獲得蘋果青睞，成為目前唯一入列蘋果MR頭盔供應鏈的「鴻家軍」成員，並為鴻海取得日後蘋果第二代MR頭盔代工訂單埋下伏筆。

華爾街日報報導，蘋果MR頭戴裝置新品將整合擴增時境（AR）與虛擬實境（VR）功能，成為「混合實境」裝置，蘋果的工程師和主管已花好幾個月的時間，準備在6月WWDC發表的樣品機。報導指出，蘋果仍可能調整發表時間。

知情人士透露，蘋果這次的發表計畫將打破傳統和常規，發表還在試驗階段的產品，也已必須做出重大的設計讓步，例如有一個可能讓用戶配戴在腰部的個別外部電池組，並可能用類似護目鏡的設計完全包覆住使用者的眼睛。

蘋果耗時七年開發這款MR裝置，科技分析師指出，若要打造出理想版本，可能要花更多時間，但競爭對手的各自產品都已上市，蘋果不想再等了。

蘋果 MR 鴻海

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