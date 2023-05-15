面板雙虎海外擴廠 布局新技術

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

面板雙虎衝刺轉型之餘，在新技術、海外布局等領域也部署重兵，希冀在面板景氣走出谷底之際，提前搶得先機。友達除加碼布局高階產能、新產品及Micro LED技術平台外，也將於越南建置後段模組廠，並拍板北美設廠投資案；群創除了積極升級台灣生產線，還將跨足印度市場拓展出海口。

友達因應重要客戶供應IT應用策略布局，將投資10億元在越南設立100%持有子公司，首度在東南亞設廠，規劃將以分階段投資、快速取得量產為目標，以顯示器等IT產品為主。

友達強調，2022年非純面板營收占比超過10%，未來將加速推動轉型，擴大非純面板營收並提高獲利，減少面板景氣波動循環對營運的影響，讓營運更穩定。

群創將協助策略夥伴在印度建立第一座a-Si前段廠（G8+），以原本的優勢與彈性跨界的能力，創造新應用場域，並透過群創的面板技術及供應鏈導入優勢，共同拓展印度市場。

群創董事長洪進揚在致股東報告書中揭露，「印度專案」啟航，將以群創累積TFT-LCD產業運營經驗，工廠從三代線到最新的八代全自動化產線，得到世界經濟論壇（WEF）的面板產業首座燈塔工廠認證。

面板雙虎 群創 印度

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