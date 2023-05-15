扭轉夏普經營 鴻海集團最大考驗

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海集團近來面臨許多內外變數，成為董事長劉揚偉上任以來最大的挑戰。據悉，劉揚偉已在內部會議上定調，面對各種挑戰，鴻海集團今年仍以穩定擴大既有ICT產品市占率，並持續做大新事業兩大策略向前邁進，力求今年營運維持去年高檔水準。

外界認為，不論是既有的ICT本業，或是電動車等新事業的推展，以鴻海全球布局之廣，垂直整合之深，今年均可望繳出亮麗的成績，唯一的變數，恐怕仍是深陷泥淖的轉投資事業夏普，如何扭轉夏普的經營，將是劉揚偉上任以來的最大考驗。

夏普上季提列高達2,197億日圓（約新台幣505億元）資產減損，鴻海因持有夏普34%股權，依持股比例必須認列約173億元的業外投資損失，導致鴻海上季業外出現鉅額虧損，衝擊單季財報表現，鴻海內部已要求夏普提出改善計劃，以維護其大股東的利益。如果有必要，鴻海還會要求調整管理團隊，來改善夏普的營運。

鴻海 夏普 劉揚偉

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