面板雙虎 高喊轉型抗衝擊
面對今年大環境充滿挑戰，面板雙虎群創、友達均在今年股東會致股東報告書中，高喊拚轉型力抗衝擊。群創董事長洪進揚強調，將以「超越面板」的經營策略，提高產品含金量；友達董事長彭双浪指出，將集中資源加速雙軸轉型，整合生態圈並發揮集團合作力量，讓友達在市場的眼中不再只是一家面板廠。
群創、友達將分別於5月31日、5月26日舉行股東會。洪進揚在致股東報告書提到，群創挺過2022年景氣環境多重利空衝擊，去年下半年進入數位轉型3.0階段，推進全流程跨域串聯戰略專案，並結合創新商業模式，直接鏈結營收獲利。
洪進揚表示，群創今年逢成立20周年，將進入全新階段轉型，以「超越面板」（More than Panel）為核心理念，除持續提高產品含金量，讓面板不只有硬技術，更需具永續力與數位科技串連，激盪出新創動力。
另外，群創也將實踐從終端需求結合顯示面板切入市場運用，將產能及製程優化再升級，提升營運能量與企業轉型價值。
彭双浪在致股東報告書中直言，展望2023年，大部分的經濟預測都是非常低成長甚至衰退，顯示產業未來仍面臨許多挑戰與變數。
彭双浪說，友達將集中資源在加速雙軸轉型，以及在顯示技術核心競爭力上創造價值的投資，讓友達在市場的眼中不再只是一家面板廠，而是智慧場域解決方案的提供者，穩健永續經營。
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