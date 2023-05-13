台積：積極育才 為未來更努力

針對國外媒體報導台積電面臨人才短缺，台積電優勢面臨挑戰，台積電昨表示，公司已積極培育人才，目前不是問題，但為了未來要更努力。

台灣以半導體優勢位居全球地緣政治關鍵地位。事實上，台積電、聯電、日月光、南亞科、力積電、旺宏和世界先進等半導體大廠，都已注意到台灣少子化問題，甚至認為人才愈趨短缺，恐進而演變成國安危機。

半導體大廠因而在二○一八年透過國際半導體產業協會（SEMI）及台灣半導體產業協會，向政府倡議，呼籲台灣政府重視產業人才永續議題。政府後來也責成經濟部、科技部、教育部邀請台灣科技業龍頭、學界高階代表共商解決之道。

SEMI全球行銷長暨臺灣區總裁曹世綸表示，台灣半導體產業雖然目前仍具領先優勢，但也同樣面臨人才短缺的挑戰，SEMI因而幾年前就透過政府倡議，建議提早布局。

SEMI建議台灣透過人才向下扎根、強化人才與職能多元性、啟動產官學對話三個方向，增加更多產業人才。

曹世綸表示，目前已經有台、成、清、陽明交通、中山和台科大等六家大學加入「半導體學院」計畫，企業每年投資六億元，國發基金也會挹注相同金額，每年投入十二億經費支持人才培育。但現在半導體廠發現還不夠，已將人才培育向下延伸至國高中，擴大人才庫。