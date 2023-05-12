中華電信攜手泰國地方電力局 發展智慧城市

中華電信（2412）今(12)日正式宣佈泰國子公司與泰國最大的國營配電企業Provincial Electricity Authority of Thailand 「泰國地方電力局」（簡稱PEA）簽訂合作備忘錄，雙方將從智慧城市、智慧能源等議題展開一系列策略合作。近年來，中華電信持續向海外市場拓展，以「從台灣走向世界」的目標，在全球市場積極佈局、設立據點，同時配合政府新南向政策，在東南亞地區結合在地策略合作夥伴開拓市場、提供跨國企業整合資通訊服務。

泰國政府為配合數位經濟成長，強化國家經濟發展動能，選擇以智慧城市為出發點，推出多項優惠投資方案，積極開發建設智慧城市，期望在20年內發展100座智慧城市；相繼推出「智慧泰國 2020」、「泰國4.0」等重大國家政策，展現泰國政府邁向現代化發展的重要決定。

中華電信表示，在可預期的將來，曼谷、芭達雅、清邁等大城市將陸續轉型為智慧城市，5G、AIoT等應用亦將成為智慧城市建設新指標。有鑑於此，中華電信將以成功協助台灣縣市政府建設智慧城市的實際經驗，跨國分享並協助泰國各單位完成其實現百座智慧城市的新目標。

泰國地方電力局（PEA）是泰國最大的配電公司，市占率超過68%；2018年起PEA更帶頭搶進智慧能源，再生能源及充電系統的商機，為泰國政府的數位轉型策略提供最重要的基礎建設。PEA看重中華電信卓越的軟、硬體實力優勢，雙方自2022年底展開互動，PEA對於中華電信智慧城市多項解決方案持有高度興趣及信心，經過充分討論彼此可合作面向，PEA與中華電信泰國子公司雙方決定於今日正式攜手合作。

中華電信泰國子公司與泰國地方電力局（PEA）簽定MOU後，雙方將以PEA曼谷園區做為中華電信智慧城市解決方案展示場域；初步規劃於本園區同步建置如CHTCityOS、智慧桿、智慧電表等智慧城市解決方案，以成為智慧城市示範預定地。

同時，PEA也已選定其他具發展潛力的城市，將率先與中華電信共同建置智慧交通等解決方案，期改善當地治安問題，並引進中華電信在台灣提供的智慧能源解決方案等至泰國，以期能更近一步協助泰國完成「智慧泰國」的願景。

中華電信國際分公司總經理吳學蘭表示，與泰國最大的國營配電企業PEA合作，充分展現中華電信邁向國際的承諾，也是中華電信拓展海外市場的重要里程碑。中華電信將透過PEA在泰國廣布的電力基礎建設及在能源方面的積極佈局，預期將有更多的國際發展與合作機會，加速邁進全球市場；未來更希望持續廣結盟，創建跨國生態平台，將台灣資通訊產業的豐沛量能注入國際市場，實踐跨國跨域的新未來。