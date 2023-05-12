數位部5G量測 中華電信五個報告全拿下冠軍

2020年下半年台灣5G上路，行動網速呈倍數成長，行動通訊用戶數也於2022年第4季突破3,000萬，配合國家政策改善及掌握寬頻上網環境，數位發展部2022年辦理全國行動寬頻網路效能速率量測計畫，近期在政府資料開放平台網站，公布2022年度五個行動通訊速率量測成績，中華電信（2412）拿下五個量測報告冠軍。

數位部五個量測報告包含定點量測各業者各鄉鎮速率、定點量測各業者各縣市速率、移動量測各業者大眾運輸速率、移動量測各業者國道與快速道路速率、移動量測各業者縣市一般道路速率。經業者持續投入5G建設，憑藉5G高速率、低延遲、多連結等優勢，不但拉近城鄉數位差距，對移動上網感受提升成效明顯提升。

而中華電信在22縣市定點下載、上傳速率最快，連續五年行動網速稱霸全台，更在捷運、高鐵、台鐵、國道等重要交通要道，下載速率全面領先，網路品質再創巔峰。

根據數位部公布四大電信業者中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星的2022年度5G上網速率量測結果，中華電信在全國定點5G量測平均下載速率，連續五年稱霸全台電信者，於全台縣市定點量測獲500Mbps以上高速行動寬頻網路下載網速之縣市為全台最多、最廣；亦是唯一大眾運輸下載網速近300Mbps業者，領先同業。

在移動量測部分，中華電信在北捷、高捷、桃捷、中捷、高鐵、台鐵等重要大眾運輸，領先同業，為下載網速最快業者，全台8條國道移動量測平均下載網速，中華電信也全面領先。

中華電信表示，擁有4G/5G最大頻寬，涵蓋最廣、容量最大、基地台數量最多行動網路優勢，同時對於導入最新技術不遺餘力，在各鄉鎮重要人潮聚集區持續建設5G服務，以最大頻寬承載最多客戶順暢地上網等資源優勢，大幅提升網速、擴大網路容量，致力打造最佳的行動網路品質。

中華電信強調，仍積極投入5G網路建設，擴展全台5G涵蓋，由點、線、面構成綿密涵蓋，建構更完善之5G網路，以最大頻寬、最廣涵蓋的4G/5G行動寬頻網路，提供消費者更優質的行動上網服務。