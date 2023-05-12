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易華電首季 EPS 虧損0.21元 為營運谷底

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

易華電子（6552）董事會通過2023年第1季財務報表。第1季營收為3.5億元，毛利率為-5%，營益率為-15%，稅前虧損約 2,500 萬元，稅後虧損約 1,800 萬元，每股稅後虧損 0.21 元。

易華電表示，與上季比較，受到市場需求減少，產能利用率下滑的影響，首季營收季減17%，營業毛利及營業淨利亦皆同步減少。在股利收入挹注下，稅前虧損及稅後虧損得以縮小。

易華電指出，在全球經濟環境不佳、面板業傳統淡季及農曆年長假等多重因素影響下，第1季應為營運谷底。隨著進入第2季，雖然面板相關客戶庫存回到正常水位，然而液晶產品的終端市場消費尚未回溫，預估第2季營運將是持穩格局，下半年應有機會回復需求。

易華電 營收 面板

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