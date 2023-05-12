陳建仁：碳權交易所總公司將設在高雄

行政院長陳建仁今（12）日出席高雄市橋頭再生水廠興建移轉營運計畫開工動土典禮時宣布，未來碳權交易所的總公司會設在高雄，高雄將往高科技城市發展，因此水電的供應將是相當重要的一環。

陳建仁指出，過去高雄在經濟發展上，為國家承擔了很多的辛苦，也承載著最嚴重的環境的衝擊。所以數十年來，這一個城市和鄉親們為台灣所做的貢獻是功不可沒，但是高雄在過去，有很好的重工業的發展，但是也承載著很多環境的衝擊的情況下，高雄市長陳其邁覺得高雄這樣不行，要往高科技來發展。

陳建仁也提到，近期大家關注個碳權交易所相關問題，他說他已經解決問題了，接下來碳權交易所總公司會設在高雄。

再來高雄將往高科技發展時，水電的供應就相當的重要，陳建仁說，先前自己在總統府工作時，當時台積電（2330）就曾考慮要來橋頭，但當時的水電供應還不是很理想，後來在陳其邁的努力爭取之下，台積電來楠梓落地。

首先，半導體產業發展中最重要的就是水，陳建仁說，尤其是台積電的水質要求是相當嚴格，比我們喝的水還要嚴格，在這樣的情況之下，要怎麼供應足夠的水，這就更加重要，因此再生水的品質就要非常高，他也提到，自己上次前往安平再生水廠時，看到的水品質比自己家喝的水還要好，因此，台積電高科技產業需要用這樣的水，謝謝台積電願意全數的購買這樣的水。

陳建仁說，原來台積電董事長劉德音認為台積電是一個很尊重ESG的一個企業，他尊重社會的責任，更重要的他有很好的這個環保的責任，所以他要用綠能、再生水來使得他的生產能夠符合最高的標準，這就是一個正派經營的企業，這也難怪台積電能夠成為世界上、大家很尊重的且很依賴的一個高科技產業，這也是台灣的光榮。

除了台積電外，陳建仁也透露，台積電的原料供應廠英特格，也即將要到高雄設廠，這意味著南台灣在陳其邁的努力爭取之下，帶來了真正的改變，而這樣的改變能讓高雄往高科技、低碳化的角度來做，這實在難能可貴。

陳建仁在現場也不忘稱讚陳其邁的招商能力，並提到政府目前核准的三大投資台灣方案一共有兩兆投資，其中來到高雄的就有三千萬，他相信未來一定有更多公司能到高雄投資。談到再生水廠，陳建仁說，百年大旱問題剛剛解決以後，就來了600天中南部幾乎沒有下雨的情況，在這樣艱難的情況下，陳其邁很快的就鑿了120口的抗旱井水，然後又核定了這個相關的經費在做伏流水的引進，要是以前早就限水了，可是現在沒有限水。陳其邁不只在抗旱這件事情上做得很好，甚至在使整個高雄的產業的發展，整個高雄人民過得更幸福美滿。