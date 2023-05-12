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竹北AI智慧園區最後一塊地動工 義隆電子進駐蓋廠房

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
義隆電子AI智慧園區總部大樓動工，預計2026年完工啟用。圖／竹縣府提供
義隆電子AI智慧園區總部大樓動工，預計2026年完工啟用。圖／竹縣府提供

位於竹北的AI智慧園區目前已有3家科技廠進駐大興土木蓋廠房中，今天上午最後一塊產業建地動工，由義隆電子進駐投入晶片研發，新竹縣府預估園區整體完工營運後，將可創造4000個就業機會及1000億元產值，將AI與產業接軌成為產業新創基地。

新竹縣長楊文科表示，義隆電子的動工好比是完成新竹縣AI智慧園區的最後一塊拼圖，AI智慧園區預估可以創造4000個就業機會、1000億元產值，新竹縣目前正推動智慧交通，朝向智慧城市邁進，AI智慧園區對於新竹科學園區半導體產業，可以帶來很大的商機，也引領竹科IC產業的發展。

AI智慧園區是楊文科致力推動的政策「五支箭」之一，規畫由4間廠商進駐，目前動工興建中的廠房已有緯創資通、普生公司及智邦科技，義隆電子為第4家進駐廠商，預計2026年完工啟用。

義隆電子董事長葉儀皓表示，感謝楊縣長任內積極推動AI智慧園區，導入AI與產業接軌，同時創造地方繁榮，義隆電子AI智慧園區總部大樓外貌是以「竹北之門」的設計概念，呈現雙塔且大器的氛圍，希望這棟大樓能夠成為新竹縣的新地標，也是高速公路旁最有特色的建築。

新竹縣府產業發展處表示，義隆電子為全球知名的人機介面晶片領導廠商之一，也是跨國營運的半導體晶片設計企業，專精觸控板模組、觸控螢幕晶片、以及帶筆功能的觸控螢幕晶片、生物辨識晶片、指向裝置的研發等等。

AI智慧園區公共工程已在前年3月竣工，提供完善地下化公共管線、道路系統、無線網路、空氣與水質監測、智慧路燈等廠商建廠的必要基礎建設，為加速廠商設廠，透過雙方溝通與協調，縣府也展現優良的行政效率，協助4家簽約廠商能迅速完成必要法規程序。

產發處指出，AI智慧園區設立初衷為導入AI與產業接軌，同時作為創新育成基地，成為技術交流與產學合作平台，期待園區全面營運後，將成為兼具智慧研發與設計示範、產學合作與技術交流、友善環境與產業群聚的產業新創基地。

義隆 晶片

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