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和碩首季獲利逆勢年增八成 關鍵原因藏在這

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

和碩（4938）今年首季本業成長，惟受到子公司影響，導致營業利益下滑，但整體獲利仍較去年同期勁揚逾八成，主要受到業外收益帶動，其中的關鍵，就是手上持有的陸廠立訊精密股票，今年和碩首季在金融評價損失大幅減少下，加上去年業外為虧損，一來一往之間，激勵和碩首季EPS來到1.13元，遠優於去年同期的0.62元。和碩今（12）日盤中股價在70元上下震盪。

和碩今年首季營收3,181.37億元，季減10.9%、年減1.6%。毛利率3.3%，季減1個百分點，年減0.3個百分點，主要是受到子公司毛利率下滑影響，而和碩本業毛利率年對年則增長。營業利益28.24億元，季減59.5%、年減35%。營益率0.9%，季減1.1個百分點、年減0.4個百分點。

在業外收益方面，和碩今年首季為12.93億元，雖季減27.6%，但遠優於去年同期虧損4.49億元。和碩去年首季業外虧損，主要受到手上持有的立訊股票重挫影響，致使金融資產評價出現大額損失。

反之，今年和碩首季在金融資產評價損失相較去年大幅減少下，加上去年基期低，帶動今年業外收益較去年大幅增長。

在業外收益帶動下，和碩首季稅後純益30.08億元，較去年同期勁揚80.4%，但仍季減40.4%，單季EPS為1.13元。

以產品營收占比來看，和碩通訊業務首季為66%、消費性電子為13%、資訊產品為9%，其他業務為12%，相較上一季度變化不大，主要是因今年首季開始出貨iPhone 14 Pro所致，彌補傳統淡季通訊業務營收下滑的影響，但相對於去年第4季旺季，通訊業務營收仍季減9%。

若以年比來看，則更為明顯，和碩去年首季通訊業務占比為60%，今年首季則為66%，比重提升6%，營收年增8%。

和碩預計，第2季資訊產品出貨持平，第3季會往上走，全年呈現低個位數衰退或持平。而在消費性產品方面，第2季因有新品陸續推出，和碩預估將持平或往上，至於通訊業務第2季由於進入傳統淡季、整體呈現季減。

和碩 iPhone 14 Pro 營收

延伸閱讀

和碩第1季 EPS 1.13元 雙率雙降

華孚第1季 EPS 1.04元 威剛 EPS 0.09元

緯創第1季 EPS 0.06元 微星 EPS 2.92元

三陽第1季 EPS 1.71元 億光 EPS 1.04元

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