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易華電首季每股虧損0.21元 本季持穩下半年回溫

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
易華電董事長萬文財。圖/聯合報系資料照片
易華電董事長萬文財。圖/聯合報系資料照片

易華電(6552)董事會通過會計師核閱的2023 年第 1 季財務報表。因需求減少、產能利用率下滑，首季第毛利率轉為負數，致單季稅後虧損1800萬元，每股虧損0.21元。

易華電首季營收3.5億元，季減17%，毛利率-5%，營益率-15%， 稅後虧損 1,800 萬元。易華電表示，首季營收下滑，受到市場需求減少，產能利用率下滑的影響，營業毛利及營業利益也皆同步減少。但因股利收入挹注，使稅前虧損及稅後虧損得以縮小。

易華電進一步指出，全球經濟環境不佳、面板業傳統淡季及農曆年長假等多重因素影響，第1 季應為營運谷底。隨著進入第2季，雖然面板相關客戶庫存回到正常水位，然而液晶 產品的終端市場消費尚未回溫，易華電預估第2季營運將是持穩格局，下半年應有機會回復需求。

易華電 產能利用率 毛利率

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