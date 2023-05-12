廣達入列AI伺服器大咖！AI機櫃伺服器身價高三倍、拚第3季出貨

AI伺服器、電動車成電子五哥2023年兩大營運成長動能。「一座 AI 機櫃伺服器的價格是布規伺服器的3倍！」廣達（2382）財務長楊俊烈11日法說會中報喜，透露歷時2年跟客戶及供應商合作開發的 AI 伺服器，預計今年第3季度末開始大量出貨，故今年伺服器營收仍將比去年有個位數百分比成長，明年值得期待。

ChatGPT受矚目 催生商業 AI 應用需求

ChatGPT應用受矚目，催生許多商業 AI 應用需求。AI 伺服器雖從去年才開始較有規模，但因需求多，今明年客戶下單熱門，除了美超微、緯創等是 NVIDIA 官方 AI 伺服器開發夥伴，雲端服務大廠及商業客戶的 AI 伺服器需求也爆發，使緯穎、廣達及鴻海都手握 AI 伺服器訂單，但目前為止，除廣達外，尚未有伺服器供應商談到是以整機櫃型態出貨。

緯穎跟鴻海粗估目前伺服器營收中約20%為 AI 伺服器，緯穎更透露手中新專案裡有50%為 AI 伺服器，顯見需求熱度，而廣達則強調接的是 AI 機櫃整機訂單，故出貨單價是一般傳統伺服器機櫃的3倍價格，不過既然總單價高，毛利率會略低一些，但總毛利金額也高。

楊俊烈更透露，在廣達技術長帶隊下，這些 AI 伺服器歷時2年研發設計及跟 GPU 供應商及客戶密切合作，才順利接到案子，目前是針對最新最先進 GPU 開發伺服器機櫃，他並強調廣達是「多客戶、多 GPU供應商」模式，而由於廣達 AI 伺服器機櫃於下半年量產，業內推算應該包含 NVIDIA 最新的 H100 AI 晶片在內。

廣達因 AI 伺服器開始出貨，抵銷一般常規伺服器出貨衰退部分，全年伺服器業務仍正成長，庫存的消化預估至第2季度末到尾聲。「廣達在 AI 解決方案處在領導地位，除拿下多個訂單，對該部分展望樂觀。」楊俊烈並未透露今年 AI 伺服器營收占比，但他強調現在才是AI伺服器需求的早期階段，訂單能見度相當地高。

鴻海則因為企業伺服器客戶比例高，11日下修今年伺服器展望，由原預估成長調降至與去年持平，董事長劉揚偉指出，主要是企業客戶需求以及部分客戶調整庫存兩原因導致，雖雲端客戶需求還是不錯，預估有兩位數百分比成長，但僅抵銷了企業伺服器衰退部分，故伺服器營收今年將持平維持在1.1兆元。

緯穎有大三雲端客戶，公司透露今年首季已有 AI 伺服器貢獻，客戶 AI 伺服器投資力道積極，緯穎也有多種 AI 晶片組及應用供客戶搭配選擇，看好 AI 伺服器毛利率高，目前手中的 AI 伺服器訂單從設計到量產，預計要到2023年底至2024年才會顯現。

鴻海布局 EV 盼一年內傳統車廠釋單

電動車是另一個五哥戰場，廣達首度透露，2022年車用電子相關業務營收比5%內，2023年將成長至6~9%之間，而2024年營收占比將首度突破10%大關，換算也就是超過1,000億元，而主要是車用運算電腦及 ADAS 相關產品。

楊俊烈強調，電動車產品設計周期比伺服器更長，認證的時間亦然，拿到一個訂單通常要2-3年才能 NPI（新品導入量產）。

鴻海的電動車業務進展更為積極，劉揚偉透露，俄亥俄州工廠有多元客戶，當地也有數百位車業人才，隨美國 IRA法案通過，傳統燃油車廠委外代工將是必然趨勢，只是短期現在內部仍有阻力，但他預估一年內傳統車廠釋單就將發生，2025年拿下5%電動車市占目標不便，未來也規劃將 EV 營收獨立公布。