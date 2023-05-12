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寫新里程！愛德萬測試供第1萬套 V93000 SoC 測試系統給英飛凌

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

半導體測試設備領導供應商愛德萬測試（Advantest Corporation）宣布，出貨第1萬套 V93000 系統單晶片（SoC）測試系統給世界第一的車用半導體供應商英飛凌科技，也是愛德萬測試長期客戶夥伴。

愛德萬測試表示，這套極具里程碑的 V93000 系統，致力於車用及微控制器的應用領域，以滿足針對功率、類比、微控制器和感測 IC 的多元測試需求。現今汽車中半導體內容不斷增加，迫使 V93000 系統在持續強化先進測試能力的同時也能大幅節省測試成本。

英飛凌測試與自動化科技資深副總 Ralf Schuster 表示，愛德萬測試的 V93000 機台已證明是效率極高的數位、功率與混合訊號測試機。與愛德萬測試的合作，不僅幫助加快上市時間，又能達成極富挑戰性的測試成本目標。英飛凌與愛德萬測試已是合作多年的夥伴，十分榮幸能成為第1萬套 V93000 系統的使用者。

歐洲愛德萬測試常務董事 Michael Stichlmair 指出，V93000已獲業界公認為愛德萬測試產品中適應性最強、功能最多元的平台之一。工程團隊持續創新突破，提升這套測試機的能力，並確保滿足廣大客戶群不斷演進的需求。現在，能將寫下里程碑的這套 V93000 系統出貨給我們尊敬的夥伴、同時也是產業領導者的英飛凌，使得這項成就更加意義非凡。

愛德萬測試表示，自從 V93000 問世的20多年來，這套富彈性、可擴充的系統便穩居愛德萬測試旗艦 SoC 測試平台。愛德萬測試提供廣泛多元的 V93000 選項以及相互搭配的測試儀器，包括通用類比與數位測試卡、RF儀器和混合訊號卡、頂尖 DPS 和浮動供電 VI 卡，另外還有提供使用者友善的 SmarTest 系統軟體環境。

愛德萬測試指出，目前最新 V93000 系列產品是針對廣泛元件的測試需求所開發的 EXA Scale 世代系統，從當前與未來世代的低成本物聯網（IoT）晶片，到高階車用元件、高度整合的多核處理器和先進數位 IC，甚至是百萬兆級運算效能等級的需求皆能獲得滿足。

半導體 控制器 晶片

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