魏哲家：AI無法幫政治家更有智慧

晶圓代工龍頭廠台積電總裁魏哲家昨天表示，過去三年疫情讓半導體的重要性被全球看見，未來伴隨人工智慧（ＡＩ）及５Ｇ發展，為半導體帶來無限商機。他並幽默地說，ＡＩ和５Ｇ晶片將會改變人類生活，很可惜的是，「唯一無法做到的是幫助我們政治家更有智慧」。

魏哲家昨天主持台積電年度技術論壇，針對當前半導體產業前景，魏哲家以他去年講太多，結果後來市況不如預期、訂單往下掉，因此今年他不再針對半導體景氣提出新的展望。但他對地緣政治各國角力，打破好不容易建立全球化完善分工體系而感到無奈；他自我解嘲說，期待ＡＩ也能讓引起激烈地緣衝突的政治家，變得更有智慧些。

魏哲家表示，他的演講稿是內部幫他寫的，但明年可能就會用人工智慧有關的ChatGPT寫演講稿；５Ｇ帶動智慧車發展，車輛會自動讓車速變得更平均，就不會塞車。除智慧車外，智慧家庭與智慧城市，都需要靠半導體，台積電幫助客戶發展各種新產品，替客戶創造價值。

魏哲家舉例，公司幫一家客戶生產ＡＩ晶片，每顆賣給客戶約六百到七百美元，台積電再向其購來ＡＩ系統，改善晶圓生產，但買進價格卻高達廿萬美元。他以風趣口吻說：「你賣給我的價格這麼高，我們真的是兄弟嗎？」凸顯台積電就是幫客戶的產品創造價值。