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買手機送家電超給力！遠傳母親節方案申辦量飆3倍

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

母親節即將到來，電信業者也搶攻母親節檔期，持續推出加碼促案，遠傳電信（4904）表示，5月起推出母親節限時加碼，申辦手機就送知名品牌家電，最低零元一次帶回家，引發市場熱烈迴響，帶動申辦量較同期成長近三倍。

遠傳表示，申辦手機就送知名品牌家電包含tokuyo按摩椅、飛利浦萬用鍋、Dyson智慧溫控吹風機等超夯家電指名度都相當高，還同享手機現折2,000元、熱門5G手機0元起優惠，最高現賺45,500元！遠傳還推出遠傳幣百倍放大、限時破盤下殺等超值好康，入手空機最高還能現折8,000元，幫媽媽準備好禮趁現在最划算！

遠傳表示，有別於坊間得資費方案綁約送手機，或綁約送家電方案，體恤媽媽兩種願望一次滿足，不少子女更打著手機自己用，家電送媽媽的如意算盤，帶動遠傳「手機+人氣家電」方案申辦量較同期成長近三倍。其中，最多用戶選擇tokuyo mini零重力玩美椅美臀款按摩椅，搭配三星熱銷輕旗艦Samsung Galaxy A54手機組合，總價值達35,790元，搭配月付1,399元指定方案，就能零元一起帶走。

遠傳指出，獨家銷售紅米 Note 12 (6+128) 5G，加上價值超過萬元的飛利浦雙重脈衝智慧萬用鍋，搭配月付999元指定資費，只要零元；或遠傳獨家Samsung Galaxy A14 (4+128)、OPPO A78，加上tokuyo波浪揉捏按摩背墊或是HITACHI 日立8L舒適乾燥除濕機，搭配月付799元指定資費，同樣只要零元帶走。

此外，遠傳指出，孝親平板專案也申辦熱烈，搭配指定資費平板電腦下殺最高3,000元，５月份更加碼長輩獨享優惠，只要60歲以上長輩申辦月付498、699元指定平板方案，平板最低零元起，數位萬事通及防駭心守護前6個月月租免收優惠。

遠傳電信 手機

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