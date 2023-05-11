緯創首季獲利季減逾九成 不評論撤出印度傳言
代工大廠緯創（3231）今（11）日公佈第1季合併營收為新台幣 2,120億元，較上季營收2636億元，季減19.57%，較去年同期2264億元，年減6.36%，營業淨利47.23億元，稅前淨利為26.27億元，稅後淨利為1.74億元，較上季稅後淨利40.77億元，季減95.73%，較去年同期-8.6億元，年增116.27%，每股盈餘（EPS）為新台幣0.06元，較上季EPS1.46元下滑不少。
此外，緯創董事會也同時通過2項增資案，包括1. 為改善財務結構，擬增資100%持股之子公司Wistron InfoComm Mexico S.A. de C.V.美金4,500萬元。2. 為健全財務結構，擬增資100%持股之子公司Wistron InfoComm (Philippines) Corporation美金1,500萬元。
緯創近日遭印度媒體報導指稱，緯創印度廠接連傳出工人鬧事、工資短付、醫療事故等干擾，公司因此決定全面撤資。不過對此，針對市場傳言，緯創公司始終保持不予置評。
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