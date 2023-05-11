緯創首季獲利季減逾九成 不評論撤出印度傳言

根據《財訊》報導，超微在去年2月完成對賽靈思的收購後，如今賽靈思不僅成為超微營收成長的重要引擎，今年更成為超微抵抗市場逆風的利器，未來在ADAS 和5G 的應用成長性令人期待。

2023-05-11 16:39