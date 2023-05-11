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淨零當道！遠傳秀綠色智慧機房 助攻企業永續轉型

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

「2023企業機房論壇」將於明（12）日登場，今年主題聚焦「應用寒武紀，推動未來數據中心」，遠傳電信（4904）表示，攜手合作夥伴施耐德電機，以「永續智慧機房」為主題共同參展，遠傳企業暨國際事業群資深經理楊金祥以「安全與智能的綠色資料中心管理」為題參與論壇演講，分享遠傳雲端運算中心如何以「綠色、安全、智慧化」為核心，助攻企業客戶永續轉型，實現淨零永續、資安合規、與營運韌性的目標。

因應全球ESG(Environment、Social、Governance, ESG)趨勢，企業對於低耗能、高效率的智慧綠機房需求大增。遠傳表示，遠傳雲端運算中心不僅導入太陽能、自然進氣冷卻(Free Cooling)系統等多項節能措施，同時與施耐德電機共同打造智慧化即時監控與告警功能，取代傳統機房的人力巡檢，有效提升機房維運效能、降低企業營運風險，亦能協助金融業客戶自動產出法規所需的機房報表，輕鬆達成智慧轉型願景。

過去傳統機房常面臨電力系統及綜合儀表板缺乏可視性、資訊分散需仰賴人工巡檢等問題，遠傳表示，遠傳雲端運算中心具備電量超用、斷電警示、機櫃溫度過高等即時監控及告警功能，不僅協助管理人員掌握機房即時的狀態，更能為客戶預先反應溫度、電力相關問題，避免營運中斷的風險，同時有效優化網路資料中心(IDC)機房值班人員10%的工作量。

遠傳指出，遠傳雲端運算中心亦導入施耐德的資料中心基礎架構管理（DCIM）解決方案，協助客戶建構專屬服務平台。藉由智能管理平台清楚展現機房各項基礎設備的運行狀態，其中用電分析協助企業統計碳盤查所需的資料。例如金融業因應法規要求，需定期提供電力、溫度相關的機房報表，DCIM解決方案可數據化呈現指定時段的機房狀態，自動產出趨勢、使用狀況等報表，省去傳統手動統計的人力及時間成本，遠傳雲端運算中心提供完整雲地連結、整合式智能監控、及可視化戰情儀表板等高規格IDC機房服務，協助企業厚植營運持續及數位韌性的根基。

遠傳電信 雲端運算

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