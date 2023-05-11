劉揚偉：新冠疫情創造的高成長已經結束 今年展望持平

針對2023年第2季的展望？鴻海（2317）董事長劉揚偉今（11）日表示，新冠疫情創造的高成長階段已經結束，產業也剛好處於庫存調整期間，且第2季又是傳統淡季，預期這一季整體會是季減、年減的表現；就四大產品來看，除消費性電子產品會有季減的情況，雲端網路以及電腦終端兩個產品持平，至於元件及其他產品則預期可呈現季增。

至於2023全年展望，劉揚偉指出，整體看來仍是持平，尤其在全球貨幣緊縮，加上地緣政治緊張、通膨等不確定因素，持續對經濟前景帶來較大影響，能見度還是不高，故展望上仍持保守。

他說，今年的市場雜音很多，表現將持平去年，其中，在消費智能產品方面，今年全年略為衰退，主要是去年基期高，加上今年經濟成長減緩，展望審慎。至於雲端網路產品，CSP與AI需求都不錯，但有些仍在調整庫存中。

電腦產品以及元件其他產品，他說，今年都可以顯著成長，尤其PC景氣築底，加上下半年增加市占率，下半年會比上半年好。元件產品中，包括機構件、光學、半導體等產品都穩定成長。