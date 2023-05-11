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迎戰逆風！台積電：車用客戶積極採用3奈米 預計2025量產2奈米

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導
台積電。美聯社
台積電。美聯社

台積電（2330）3奈米去年第4季量產，2奈米預計2025量產。台積電業務開發資深副總經理張曉強今（11）日表示，客戶對於台積電的5奈米製程相當滿意，目前3奈米製程穩定，手機、高效能運算（HPC）客戶都積極推進採用3奈米製程，踴躍程度超過5奈米。

韓媒報導，南韓三星電子半導體事業主管慶桂顯表示，三星的晶片製程技術將在未來5年內超越台積電。張曉強表示，不評論對手；但他說，台積電3奈米領先全世界，2奈米於2025年量產時也會是全世界最領先的技術。

台積電先進技術暨光罩工程副總經理張宗生表示，為滿足客戶需求，迅速穩定提升7奈米、5奈米及3奈米先進製程產能，估計2019年至2023年複合成長率達40%。

張宗生指出，5奈米良率改善情況比同時期的7奈米好，目前3奈米大量量產，相信良率很快可以與5奈米一樣好。

張曉強表示，車用客戶也急著推進3奈米製程技術，為此提供N3AE方案，供客戶設計使用，將有助客戶縮短產品上市時間2至3年。

張曉強指出，與五奈米相比，N3E在相同功耗下速度加快18%，在相同速度下功耗降低32%，邏輯密度提升約60%、晶片密度提升約30%；N3E已經收到了第一批客戶產品設計定案，並將在2023年下半年開始量產。

張曉強說，台積電亦推出N3P和N3X來提升製程技術價值，在提供額外效能和面積優勢的同時，也保持與N3E的設計規則相容性，以最大程度地實現IP重複使用。 在邁入量產的前三年，N3和N3E的新產品設計定案數量將是N5同時期的1.5至2倍，主要歸功於技術差異化和準備就緒程度。

奈米 台積電

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