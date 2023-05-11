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「5G Castle 資安協作聯盟」成立 產官學打造 5G 資安生態系

經濟日報／ 記者張瑞益／台北即時報導
5G CASTLE 資安協作聯盟今(11)日舉辦成立大會啟動儀式，圖左起為：聯盟小組召集人數聯資安楊淑宏營運長、訊勢科技黃傑笙執行長、資策會蕭博仁副執行長、數位部產業署黃雅萍主秘、聯盟總召集人耀睿科技張玉斌董事長、聯盟副召集人暨資策會資安所何玲玲所長、聯盟小組召集人耀睿科技徐靜儀副總經理。（資策會／提供）
5G CASTLE 資安協作聯盟今(11)日舉辦成立大會啟動儀式，圖左起為：聯盟小組召集人數聯資安楊淑宏營運長、訊勢科技黃傑笙執行長、資策會蕭博仁副執行長、數位部產業署黃雅萍主秘、聯盟總召集人耀睿科技張玉斌董事長、聯盟副召集人暨資策會資安所何玲玲所長、聯盟小組召集人耀睿科技徐靜儀副總經理。（資策會／提供）

為推動產業打造安全可信賴5G專網，建立5G資安服務協作生態系，「5G CASTLE 資安協作聯盟」於今（11）日在「CYBERSEC 2023 台灣資安大會」活動中舉辦聯盟成立大會啟動儀式，會員涵蓋國內5G場域業者（含SI廠商）、5G系統、設備廠商及應用業者、資安業者、資安檢測實驗室等各類廠商、公協會及相關研發機構，展現齊力推動聯盟發展的決心。

「5G CASTLE 資安協作聯盟」是政府與通訊業者協力，積極強化5G安全網路建設的組織，未來將以資安制度、資安方案及國際合作等3項任務小組展開工作，積極促進通訊安全能量提昇、5G場域安全維運及健全5G設備資安體質。

資策會副執行長蕭博仁表示，資策會以第三方協力角色，結合產業之力推動「5G CASTLE 資安協作聯盟」，同時扮演著臺灣產業數位轉型的「引水人」，引導產業生態系完備與產業國際化，邀請更多業者加入成為5G專網資安防禦團隊的一份子，共同攜手建構5G專網的資安防禦城堡，打造一座讓使用者感受到安全及放心的5G專網資安堡壘。

數位發展部數位產業署黃雅萍主秘表示，數位發展部於去（111）年成立後，更持續與5G專網場域及實驗業者密切交流，在今年初推動5G專頻專網創新應用擴散計畫，其中的資安防護措施，期盼透過聯盟力量，讓政府、學界、業界與研究單位共同攜手合作，公私協力奠定5G為數位國家創新生態之基磐，讓台灣成為「堅韌、安全、可信賴的智慧國家」。

首任總召集人耀睿科技張玉斌董事長指出，聯盟使命是建立5G資安聯防機制，推動5G設備與垂直應用場域的資安認驗證，以及5G資安防護方案整合場域實證與供需媒合，並鏈結國際5G推動組織合作管道，進行資安技術與標準交流，取得國際組織認可，協助臺灣5G產業與業者，發展最佳的5G資安解決方案輸出國際。

5G 資安 生態

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