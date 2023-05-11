5G Castle資安協作聯盟成立 產官學攜手打造5G資安服務生態系

為推動產業打造安全可信賴5G專網，建立5G資安服務協作生態系，「5G CASTLE 資安協作聯盟」於今（11）日在「CYBERSEC 2023 臺灣資安大會」活動中舉辦聯盟成立大會啟動儀式，會員涵蓋國內5G場域業者（含SI廠商）、5G系統、設備廠商及應用業者、資安業者、資安檢測實驗室等各類廠商、公協會及相關研發機構，展現齊力推動聯盟發展的決心。

數位發展部數位產業署黃雅萍主任秘書致詞時表示，我國於109年完成首波5G頻譜釋照，政府即與行動通訊業者協力，積極強化5G網路建設，帶頭促進5G創新應用服務發展，在數位發展部於去（111）年成立後，更持續與5G專網場域及實驗業者密切交流，在今年初推動5G專頻專網創新應用擴散計畫，其中的資安防護措施，期盼透過聯盟力量，讓政府、學界、業界與研究單位共同攜手合作，公私協力奠定5G為數位國家創新生態之基磐，讓臺灣成為「堅韌、安全、可信賴的智慧國家」。

資策會副執行長蕭博仁表示，資策會以第三方協力角色，結合產業之力推動「5G CASTLE 資安協作聯盟」，同時扮演著臺灣產業數位轉型的「引水人」，引導產業生態系完備與產業國際化，邀請更多業者加入成為5G專網資安防禦團隊的一份子，共同攜手建構5G專網的資安防禦城堡，打造一座讓使用者感受到安全及放心的5G專網資安堡壘。

首任總召集人耀睿科技張玉斌董事長指出，聯盟使命是建立5G資安聯防機制，推動5G設備與垂直應用場域的資安認驗證，以及5G資安防護方案整合場域實證與供需媒合，並鏈結國際5G推動組織合作管道，進行資安技術與標準交流，取得國際組織認可，協助臺灣5G產業與業者，發展最佳的5G資安解決方案輸出國際。

「5G CASTLE 資安協作聯盟」是政府與通訊業者協力，積極強化5G安全網路建設的組織，未來將以資安制度、資安方案及國際合作等3項任務小組展開工作，積極促進通訊安全能量提昇、5G場域安全維運及健全5G設備資安體質。

面對維護5G資通訊安全已成國際趨勢，而重視5G環境的資安更是全球各國的共識，藉由「5G CASTLE 資安協作聯盟」的運作，協助業者將資安元素，納入5G產品開發與專網場域應用，讓未來臺灣所有的5G創新應用與相關產品，都有令消費者與企業安心、信賴的資安品質。

資策會副執行長蕭博仁。