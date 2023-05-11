台積電技術論壇 聯發科現身站台：市況烏雲總會過去
台積電（2330）今（11）日召開2023技術論壇台灣場次，總裁魏哲家特別介紹客戶夥伴上台見證合作，台積電大客戶聯發科（2454）由總經理陳冠州出席，他上台時說，烏雲總會過去，好的夥伴一起賺錢，不好的時候夥伴一起努力度過，也希望和台積一起持續合作，後續公司正積極開發推出車用產品。
魏哲家今天在技術論壇再次展示個人幽默一面，並說「現在景氣不好生意差更要客戶來替我們說些好話來鼓勵」隨後特別介紹聯發科的Joe(總經理陳冠州)上台講一些好話。
陳冠州上台時也幽默說，謝謝台積夥伴，講好話沒問題，不過希望台積價格能低點，語畢引來現場一串笑聲。
他也提到，cc（魏哲家）說得很好疫情發生以來居家辦公帶來的半導體技術需求與演進，也讓聯發科產業有所貢獻，也希望台積電能夠好好照顧聯發科的「天璣」品牌，「當作自己兒子來看一樣，給予不一樣的支持」。
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