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台積電技術論壇 魏哲家幽默開講：景氣生意差 要請客人幫我們多說好話

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電總裁魏哲家。記者尹慧中攝影
台積電總裁魏哲家。記者尹慧中攝影

台積電2023年技術論壇台灣場次今（11）日登場，台積電（2330）總裁魏哲家幽默開講，他說半導體成為新冠疫情蔓延以來人類生活得以延續的關鍵，而摩爾定律的真正精髓在效能提升與成本不能太高，台積相較南韓與美國的兩家競爭對手會在最具信賴且不和客戶競爭下來幫助客戶成功，也期待未來更多合作。

回顧過去全球大事對半導體產業影響，魏哲家說，遠方烏克蘭的戰爭確實影響了半導體的成本，用俗話說很多人可能認為遠方的戰爭「關我屁事」，但實際上確實影響了，台積購買氖氣的成本也拉升6倍，「但在座各位老闆不要緊張擔心我們要漲價，我們是很努力的管理來控制成本」。

提到AI技術的價值與商機，魏哲家也幽默說，「我們跟一個AI領先的客人做很多生意，大家知道我們只賣客人600塊，但我們跟他們買東西則是20萬，我跟這位客人坐在一起，我就跟他說你真的是我朋友嗎？」語畢現場笑聲不斷。

魏哲家幽默說，「塞車讓人多憤怒，如果沒遇過的人我就會想問他住在哪裡？」，AI與5G唯一無法做到就只有沒辦法讓政治家更有智慧，已經有智慧家庭、智慧城市、智慧車等等，這技術充滿商機，各位客戶一定會成長，一定是台積客戶先成功，我們才有機會。他並幽默說，現在景氣生意這麼差一定要客人幫我們多說些好話，隨後介紹聯發科（2454）主管上台演講介紹和台積的合作進展。

台積電 魏哲家 半導體

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