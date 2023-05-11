Google I/O大會展出摺疊手機Fold、中階機7a
Google I／O開發者大會在台灣時間11日凌晨登場，推出摺疊手機 Google Pixel Fold 和中價位產品Pixel 7a，但考量市場接受度，摺疊機不會在台灣上市，預計6月在美國推出，7a手機則在今天就上市銷售。
市場折疊機群雄並起，Google的折疊機將以較大螢幕為主，根據官方發表的影片，內螢幕7.69吋，無挖孔設計、外螢幕5.79吋，同樣搭配Tensor G2處理器。據傳預計以1799美元銷售，Google硬體副總裁彭昱鈞表示，考量市場接受度，不會在台灣市場推出，但標榜CP值佳的中階輕旗艦Pixel 7a則會立刻在台灣銷售，除了實體的台灣大哥大店面外，網路銷售包括Google網路商店、台灣大電商、momo、Pchome 24h和蝦皮購物等通路。
彭昱鈞指出，7a手機有石墨黑、雪花白與淺海藍三款顏色銷售，售價14,990 元。他強調，摺疊手機即使不在台灣銷售，仍有諸多台灣團隊設計的心思，在台灣銷售7a主要是考量台灣用戶重視性價比。
以台灣設計部分為例，他指出，新手機有全新金屬中框，減少手機跌落時的鏡頭或螢幕受損，而以摺疊機來說，因為有內外螢幕，要設計跨屏畫面時，需要軟硬的整合，台灣硬體團隊著墨很多。
根據Google公布資料，Pixel 7a 擁有和 Pixel 7 系列一致的外型設計，採用 Google Tensor G2 處理器和 Titan M2 安全防護晶片，相較於前一代，Pixel 7a擁有新功能，包含無線充電、首度導入人臉辨識等。Google引以為傲的拍照體驗，可以透過全新升級的相機系統實踐，所有鏡頭都可支援 4K 錄影。透過更高畫素的相機、更大的感光元件、更寬廣的鏡頭角度以滿足使用者在生活中的不同拍照需求。
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