台灣大前4月營收567億元 每股稅後純益1.3元

台灣大哥大（3045）4月自結合併營收136.9億元，EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）為28.6億元，營業利益13.8億元，稅後純益9.5億元，每股稅後純益0.34元，累計前4月合併營收567億元，年增8%，EBITDA為115.4億元，營業利益56.7億元，年增0.2%，稅後純益為36.7億元，年減1.3%，每股稅後純益為1.3元。

台灣大表示，4月份電信服務營收創2019年7月以來新高，主因受惠行動服務營收年增5.1%，加上固網營收挹注，而電信業務EBITDA也來到十個月高點。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，智慧型月租用戶ARPU（平均帳單金額）連續23個月年成長，達2.6%。多元產品與服務有效提高黏著度下，4月月租用戶退租率維持低檔，僅0.7%。好速專案供裝區再擴大，服務範圍涵蓋全台近85%家戶，有助家用寬頻市佔持續提升。

張家麒表示，台灣大基於電信本業天賦，跨足電信金融，向月租用戶推出全新世代先買後付服務「大哥付 你分期」，在4月27日正式於momo購物網上線，滿足多元消費族群金融需求，並強化集團競爭優勢。

此外，張家麒指出，台灣大攜手momo，持續拓展點數經濟生態圈，mo幣方案用戶占momo電商營收已近一成，5月20日即將舉辦首次mo幣多會員日活動，用戶將可在momo購物網獨享24小時多項購物優惠，進一步提高用戶黏著度。

隨國境解封，台灣大表示，推出Apple Watch國際漫遊服務，讓用戶出國也能使用智慧型手錶上網、通話；此外，台灣大致力成為企業數位轉型的好夥伴，與 CloudMile 萬里雲深化戰略結盟，推出雲地整合解方，驅動科技創新、淨零轉型。ESG方面，台灣大持續精進，在2023遠見ESG企業永續獎中，繼去年獲得最高榮耀「年度榮譽榜」，為電信業首家且唯一獲獎企業，今年在傑出方案中再度榮獲跨產業評比的「人才發展組」首獎、「教育推廣組」楷模獎兩大傑出方案，同時也連續9年入選證交所公司治理評鑑前5%。