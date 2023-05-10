「台灣先生」谷月涵：台股投資風險增加 但還沒到崩盤

「台灣先生」、寬量國際策略長谷月涵今（10）日出席北威論壇，指出台灣半導體產業面臨全世界相關產能增加壓力，以及觀察台股表現的M1B與台股市值比較現金權重（cash weighting）下跌，坦言自己不太看好台股，但「目前還沒到崩盤嚴重，只是投資風險的確略高於平常」。

對股票市場未來看法，谷月涵指出，「仍要看蟒蛇（資本市場）消化那隻豬（過去的貨幣寬鬆政策釋放的資金）速度，需要多一點時間，資金就會開始萎縮。」

基本面上，谷月涵說，許多台灣企業近期常被海外客戶詢問，「擔心兩岸關係惡化，希望可以在第三個國家設廠」，這代表更多資金將往外出走，進入第三個國家，例如東南亞或印度等，對就業市場有直接影響。

其次，許多國家在疫情期間，發現自己過度依賴台灣半導體，啟動相關法令，例如美國通過晶片法案，三星也將砸2300億美元在首爾打造全球最大的半導體園區，這代表全世界半導體產能將隨之增加，也將影響到台灣相關市場佔有率。

如果觀察數據，谷月涵說，台灣近期數據相當不佳，包括庫存壓力、新訂單水平，都是歷史是接近最差，甚至相當接近2008年金融海嘯時表現。

這讓投資人態度趨向保守。觀察中央銀行近期公布數字，3月M1B年增率低於M2年增率，出現貨幣「死亡交叉」格局，代表資金從活期流入定期，顯示投資人態度保守、不願投資股票。

谷月涵說，參考M1B與台股市值比較的現金權重（cash weighting），3月數字已經跌破35％，按照過往歷史經驗，現金權重在35％股市就必須修正，因代表資金對台股市值占比不夠高，大盤無法維持在高指數，假設跌破27％，則意味股市將出現崩盤。「目前還沒到崩盤嚴重，但投資風險的確略高於平常」。

對於美國，谷月涵說，認為美國經濟正在往下，但不至於出現嚴重衰退，但要關注美國債務面臨違約問題，過往2011年曾面臨一次債務違約，當時雖然成功避免債務違約，但經濟受到影響，美債頂級信評首度被調降、美股大跌。觀望美國金融業是否會再暴雷？谷月涵認為會再出現。