快訊

中天新聞贏了！遭NCC決議不予換照、關台近3年 法院今撤銷處分

星宇衰事連環爆！讓百萬網紅進駕駛艙採訪張國煒 恐遭民航局開罰

銀座強盜事件：被捕的假面少年，與日本「暗黑打工」犯罪問題

日本DENSO與聯電子公司USJC 宣布車用IGBT量產出貨

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
日本DENSO與聯電子公司USJC宣布車用IGBT量產出貨，（左）DENSO社長有馬浩二、（右）聯電共同總經理王石。照片／公司提供。
日本DENSO與聯電子公司USJC宣布車用IGBT量產出貨，（左）DENSO社長有馬浩二、（右）聯電共同總經理王石。照片／公司提供。

全球知名車用電子供應商日本電裝株式會社DENSO和晶圓代工廠聯電（2303）日本子公司USJC，今（10）日共同宣佈，二家公司合作生產的絕緣閘極雙極性電晶體（IGBT）已在USJC的12吋晶圓廠進入量產，這是繼二家公司去年就本項電動車用關鍵功率半導體建立策略合作夥伴關係後，針對首次出貨所舉辦的儀式，以紀念此重要里程碑。

隨著電動車的迅速普及，汽車製造商致力尋求提高動力總成效率的同時，也需要顧及電動車的成本效益。DENSO和USJC合作投資的產線負責生產DENSO開發的新一代IGBT，與早期元件相比，新一代IGBT可減少20%的功率耗損，預計到2025年，每月產量將達到10,000片晶圓。

DENSO社長有馬浩二表示，今天很高興參加出貨慶祝儀式，見證DENSO、UMC和USJC之間堅實的夥伴關係。

有馬浩二指出，來自半導體和汽車業二種企業文化的達人，相互尊重並踏實合作，成為我們競爭力的源泉。展望未來，DENSO將持續與值得信賴的夥伴合作，透過為半導體供應鏈做出貢獻，進一步加速移動方式的電子化，並為保護地球環境和創造充滿微笑的社會這項使命持續迎接挑戰。

USJC總經理河野通有則說，USJC很榮幸成為日本第一家以12吋晶圓製造IGBT的晶圓廠，比起以8吋晶圓生產提供更高的生產效率。感謝USJC的專業團隊和來自DENSO的支援，我們能夠如期完成試產和可靠度測試，並按照與客戶的約定準時展開量產。

聯電共同總經理王石強調，聯電很榮幸成為車用解決方案領導者DENSO的策略合作夥伴，這項合作充分展現了公司的製造能力和確保客戶成功的緊密合作模式，在汽車電子化和自動駕駛趨勢的推動下，預期車用IC含量將會持續增加，特別是使用28奈米及以上特殊製程的產品。

王石點出，身為特殊製程的領導者，聯電已準備好在車用價值鏈中扮演更重要的角色，協助合作夥伴掌握時機，在這快速發展的產業中贏得市佔率。

晶圓廠 聯電

延伸閱讀

聯電日本子公司USJC與DENSO合作 車用 IGBT 量產出貨

直攻2奈米製程 日本Rapidus會長有信心四年內急追台積

達人教玩！日本環球影城認證OMO Ranger亮相 中文也通

日本草莓農藥放寬預告急喊卡？王必勝：沒有時間表

相關新聞

台大教授示警 台灣科技人才培育有三害

台灣半導體成就全球有目共睹，穩居全球第二大半導體設備市場，年增8%、達到268億美元，這樣傲人的成績背後仰賴一群專業的半...

電動車自宅充電能有普及的一天？ 廣設公共充電樁成當紅國家政策

拜登總統提出在2030年美國出售新車中，有半數需為零碳排，並且要打造全國範圍的電動車（EV）充電網絡，使得電池技術與全國電動車充電網變成運輸界熱門話題。

你今天5G了嗎？ 2030年後進入B5G/6G時代

自2020年7月第三代合作夥伴計畫(3GPP)宣布5G R16技術標準制定完成，截至2021年4月，全球已有435家電信業者投入5G網路建置，162家電信業者在68國推出5G商用網路。

電氣化趨勢不可逆 寬能隙技術助電動車市場躍升

在半導體市場上，寬能隙技術廣泛應用，其中碳化矽和氮化鎵是兩種具有不同特性的材料。

有復甦跡象？看半導體景氣Q2落底 英特格總裁這樣說

英特格（Entegris, Inc.，NASDAQ：ENTG），今（10）日宣布於台灣南科高雄園區正式啟用其最先進的製造...

日本DENSO攜手聯電子公司USJC 宣布車用IGBT量產出貨

全球知名車用電子供應商日本電裝株式會社（DENSO）和聯電（2303）子日本子公司USJC今（10）日共同宣布，二家公司...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦