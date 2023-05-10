日本DENSO與聯電子公司USJC 宣布車用IGBT量產出貨

全球知名車用電子供應商日本電裝株式會社DENSO和晶圓代工廠聯電（2303）日本子公司USJC，今（10）日共同宣佈，二家公司合作生產的絕緣閘極雙極性電晶體（IGBT）已在USJC的12吋晶圓廠進入量產，這是繼二家公司去年就本項電動車用關鍵功率半導體建立策略合作夥伴關係後，針對首次出貨所舉辦的儀式，以紀念此重要里程碑。

隨著電動車的迅速普及，汽車製造商致力尋求提高動力總成效率的同時，也需要顧及電動車的成本效益。DENSO和USJC合作投資的產線負責生產DENSO開發的新一代IGBT，與早期元件相比，新一代IGBT可減少20%的功率耗損，預計到2025年，每月產量將達到10,000片晶圓。

DENSO社長有馬浩二表示，今天很高興參加出貨慶祝儀式，見證DENSO、UMC和USJC之間堅實的夥伴關係。

有馬浩二指出，來自半導體和汽車業二種企業文化的達人，相互尊重並踏實合作，成為我們競爭力的源泉。展望未來，DENSO將持續與值得信賴的夥伴合作，透過為半導體供應鏈做出貢獻，進一步加速移動方式的電子化，並為保護地球環境和創造充滿微笑的社會這項使命持續迎接挑戰。

USJC總經理河野通有則說，USJC很榮幸成為日本第一家以12吋晶圓製造IGBT的晶圓廠，比起以8吋晶圓生產提供更高的生產效率。感謝USJC的專業團隊和來自DENSO的支援，我們能夠如期完成試產和可靠度測試，並按照與客戶的約定準時展開量產。

聯電共同總經理王石強調，聯電很榮幸成為車用解決方案領導者DENSO的策略合作夥伴，這項合作充分展現了公司的製造能力和確保客戶成功的緊密合作模式，在汽車電子化和自動駕駛趨勢的推動下，預期車用IC含量將會持續增加，特別是使用28奈米及以上特殊製程的產品。

王石點出，身為特殊製程的領導者，聯電已準備好在車用價值鏈中扮演更重要的角色，協助合作夥伴掌握時機，在這快速發展的產業中贏得市佔率。