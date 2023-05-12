深化地方耕耘，海能風電攜手聯合大學及漁會培養在地人才

今（2023）年1月，海能風電（Formosa 2）於苗栗外海完成47支風機安裝作業後，緊接著在3月份達到全數風機併聯至台電電網的新里程碑，接下來準備邁入商轉運維階段。海能風電完工後總裝置容量為376MW，每年可為38萬戶家庭提供潔淨風能，助力台灣能源轉型。

海能風電今年1月完成最後一支風機安裝作業。 圖／海能風電提供

2017年，經濟部訂定2025年台灣離岸風電併網5.5GW的目標，開啟台灣離岸風電發展的第二階段，並於隔年遴選與競價出14座風場。期間面臨COVID-19疫情影響，加上台灣冬季氣候及海象對於海上工程極具挑戰，海能風電克服多項困難，順利完成風場的水下基礎、海纜與風機安裝等工程作業，專案更從開發階段開始，即展現對地方耕耘的決心與投入。

海能風電場址位於苗栗外海，專案格外重視與苗栗在地人才、漁會與社區的溝通。響應政府的離岸風電在地化規劃，海能風電與苗栗國立聯合大學於2018年共同設立「離岸風電學程」，三年間除了每學年提供10名成績優異學生每人三萬元獎學金、在校生實習機會和畢業後的就業機會外，每年也挹注100萬元的教學研究經費，期望能在苗栗建立起學術教育與經濟融合的生態系統，藉以增加在地就業機會及產業發展，並培育在地離岸風電產業人才。

海能風電與國立聯合大學合作設立離岸風電學程。 圖／海能風電提供

修習離岸風電學程並獲得獎學金的聯合大學能源系大四生吳叡毅表示，學程中不僅有能源系的多門專業科目，也包含經營管理學系的財務管理、電機工程學系的配電工程與土木與防災工程學系的專案管理等多元課程，拓展了學習的視野。其餘兩位學生陳柏蒼、林泰佑也指出，離岸風場開發不僅只是安裝風機的工程而已，更是一門跨領域的專業，因此需要不同面向的人才共同投入。透過學程的修課內容組合，培養對風力、電能、財務等專業的基礎認識，未來進入產業後，也能藉此能力扮演好各部門間的溝通角色。

此外，海能風電進一步與苗栗在地漁會合作，邀請漁民加入「鯨豚觀察員」培訓計畫，專責觀察打樁點周圍是否有鯨豚出沒、執行鯨豚保護的關鍵任務。

海能風電與苗栗地方漁會合作，培訓漁民成為鯨豚觀察員。 圖／海能風電提供

參與培訓計畫的漁民林博嶽與楊文欽表示，能適應海上風浪不至於暈船，是討海人出海捕魚多年的累積，但鯨豚觀察員需具備的技能遠不止如此，在海能風電的安排下，先後還進行了MMO（Marine mammal observer，海洋哺乳類觀察）與GWO（Global Wind Organization，全球風能組織）兩階段的訓練。前者著重於學習水下噪音對哺乳類動物的影響、鯨豚介紹與觀測技巧等內容，後者則有消防意識、急救處理、人工操作、海上求生等安全培訓，確保工作人員在風場執行任務的安全。

每次海上工程母船要打樁的至少30分鐘前，鯨豚觀察員就要搭乘鯨豚觀測船在母船周遭的四個角落順時鐘繞行，並放置聲納探測，直到觀察員最後㇐次目擊或確認鯨豚已離開警戒區後至少30分鐘未再發現鯨豚，才能開始打樁作業。漁民說，雖然這與自己過往熟悉的捕魚不同，但也因而發現台灣發展再生能源的同時，能兼顧海洋保育並為漁民帶來新的工作機會。

在建設與培育雙管並進的策略下，海能風電逐步邁向完工商轉，持續為台灣供給潔淨能源，也透過與當地大學、在地漁會的合作，培育綠領人才與鯨豚觀察員，落實離岸風電在地化的實踐，替環境與產業的永續發展奠定堅實基礎。

海能風電（Formosa 2）由捷熱能源（JERA）、麥格理資產管理旗下的綠投資集團（Macquarie Asset Management’s Green Investment Group）、風睿能源（Synera Renewable Energy）共同合作開發，其中麥格理綠投資集團獲得其獨立運行投資組合公司科理歐永續能源（Corio Generation）的支持。