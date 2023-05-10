利用 AWS 生成式AI工具 KKLab與華風數位出全新創作歌曲

生成式人工智慧（Generative AI）浪潮興起，各行各業皆看見此新興技術即將產生突破性的衝擊與變革，也期待生成式AI能為各產業帶來新機遇。Amazon Web Services（AWS）日前推出全新生成式AI應用工具，並讓合作夥伴 AI 應用新創公司 KKLab 分享以此技術，輔助音樂品牌華風數位旗下嘻哈歌手CED、創作女聲Jocelyn 9.4.0透過生成式AI創作詞曲，以生成式藝術創作，實踐藝文領域的商業模式創新。

日前，AWS 針對生成式 AI 做了幾項新的工具發布，目的是解決客戶的幾個需求：第一、針對機器學習基礎模型（Foundation Models），希望有更多選擇，以便保留更多彈性；第二、希望在使用 AI/ML 技術時，自己的資料仍受到很好的安全和隱私保護；第三、希望可以用合理的成本完成所需的 AI/ML 基礎模型訓練。

AWS宣布推出Amazon Bedrock託管服務，允許用戶透過 API 訪問來自 AI21 Labs、Anthropic、Stability AI 和亞馬遜新推出的 Amazon Titan 基礎模型；並宣布新的 Amazon Elastic Compute Cloud（Amazon EC2）Trn1n 和Amazon EC2 Inf2 執行個體正式可用，支持機器學習訓練和推論，為客戶提供最具成本效益的生成式 AI 雲端基礎設施；以及 AI 程式設計助手 Amazon CodeWhisperer 正式可用，針對個人開發者免費開放。此外，AWS 還提供Amazon SageMaker，它是根據 Amazon 長達二十年開發真實世界機器學習應用程式的經驗所打造，能讓更多人得以更合理的成本建置、訓練和部署機器學習模型，使用機器學習進行創新。

AWS 台灣暨香港專業架構師團隊總監楊仲豪表示：「我們希望推動生成式 AI 技術的普及，讓更多開發者與企業都能從中受益，也希望以更低的成本提供客戶更多選擇，並且以誠實和負責任的方式訓練 AI。我們相信，新一波機器學習技術創新才剛剛開始，未來還有無限可能。」

AWS 合作夥伴 AI 應用新創公司 KKLab(科科實驗)宣布其利用 AWS 建置了大語言模型（Large Language Model，LLM）應用，產生專注文字創作與歌詞建議的生成式AI軟體──Lyricist.ai靈魂寫手，以及 KKLab AI 音樂旋律生成技術，KKLab 攜手華風數位發布了全新生成式 AI 輔助創作歌曲＜Machine Mind＞，KKLab 研發 AI 產品期間，藉由 Amazon EC2 執行個體與 Amazon SageMaker，得以高效率地使用 GPU，加快產品研發速度。例如，Lyricist.ai 靈魂寫手產品的每次模型訓練時間得以從數小時減少至數分鐘。