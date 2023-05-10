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台積季配息3元 全年上看12元

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導

外資要求，台積電董事會昨天通過今年第一季配息增至每股配發三元，並訂九月十四日為除息交易日，發放總額將增至近七七八億元。

台積電股息向來採穩定策略，兩年前的董事會通過將二○二一年第一季盈餘分配，由每季配發二點五元現金股息增至二點七五元後，當時不少外資分析師認為台積電進入每季賺近半個股本的新獲利局面，加上先進製程維持領先，有調升配息至三元的實力。

不過，台積電董事會兩年前才將季配息調高至二點七五元；這兩年來台積電營收及獲利持續創新高，單季獲利也推升至逾七到十元不等的新獲利高峰，台積電董事會將每季配息水準上修至三元，換算今年全年每股配息，將由去年的十一元增至十二元。

台積電第一季配息訂九月十四日為除息交易日，十月十二日發放股款。

台積電 季配息 外資

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