瑞鼎認列長約損失 第1季獲利為掛牌以來新低

驅動IC廠瑞鼎（3592）於今（9）日公告第1季財報，有認列長約損失，獲利為掛牌以來單季新低，每股純益為2.21元。

瑞鼎第1季合併營收為36.6億元，季減12.7％，較去年同期減少52.4％，毛利率為27.6％，稅後淨利1.7億元，季減57.4％，較去年同期減少89.3％，每股純益為2.21元。

瑞鼎董事長黃裕國表示，第1季消費性電子持續受到供應鏈庫存調整的影響，該公司針對長約無法達到預期效益的部份，進行一次性認列，影響毛利率約2至3％，在第2季之後能保有採購數量與價格的彈性。

他也提到，終端市場NB、AMOLED手機產品等需求依然疲弱，惟大尺寸驅動IC應用在電視及高階電競顯示器產品的需求略有增溫；時序控制、電源管理IC同步呈現小幅成長。穿戴、車載與工控產品雖然在第1季是傳統淡季，但出貨表現上仍保持小幅增長。

展望第2季，瑞鼎預計在大尺寸驅動IC及AMOLED應用上將呈現明顯成長。大尺寸驅動IC應用在電視及高階顯示器產品的出貨量，仍保有成長動能，而應用於NB產品也將有微幅增溫的表現；AMOLED手機產品由於客戶上季調整庫存已見成效，目前已恢復拉貨動能，並因上季基期低，預期本季將會有明顯成長。車用與工控產品預計表現穩健，時序控制IC、電源管理IC預計將呈現持平至小幅成長。