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朋億首季每股純益1.55元 年減逾四成

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
朋億董事長梁進利。圖/聯合報系資料照片
朋億董事長梁進利。圖/聯合報系資料照片

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億*（6613）今日公布2022年第1季財報及4月營運成果，首季歸屬於母公司純益1.05億元，年減40.1%，以分割後面額5元計算，每股純益1.55元。

朋億*表示，第1季獲利減少，主因第適逢農曆春節工作天數減少等，影響整體高潔淨度化學品供應與分裝設備系統設備、氣體二次配系統訂單與工程服務等訂單認列進度，加上業外匯兌損失所導致。

朋億*表示，受惠兩岸半導體產業客戶持續執行既有擴廠、增設產能計畫，以第1季產業別銷售來看，半導體產業營收比重仍保持八成以上水準，台灣地區主要客戶仍保持良好設備訂單拉貨需求，帶動今年第1季台灣地區銷售比重自去年同期的47.9％增加至51.5％。

朋億* 今日也公布2023年4月合併營收為7.7億元，年增57.66％，並創歷年同期新高記錄。主要受惠旗下高潔淨度化學品供應與分裝設備系統設備、氣體二次配系統訂單與工程服務訂單認列進度暢旺，其中，已明顯感受中國地區半導體客戶訂單需求持續增加。累計2023年1至4月合併營收達23.37億元，年增7.84％，同步締造歷年同期新高水準。

展望本季，朋億*持審慎樂觀看法。以今年第1季在手訂單仍達110億元以上水準，目前半導體主要客戶仍保持良好設備拉貨需求，雖目前仍持續受工程塑膠原料供需短缺，公司已採取提前下單因應，同時積極開發新合作供應商，並深化業務資源垂直整合，有望隨著訂單完工認列進度，推升未來營運逐季成長。

另一方面，朋億*戮力擴大區域業務銷售、招募專業人才與良好培育訓練、投入新設備技術研發以開拓更多新客戶業務合作機會，憑藉公司在廠務領域站穩高利基競爭優勢下，積極拓展製程領域的濕製程設備業務，以期創造未來營運良好成長動能。

半導體 營收

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