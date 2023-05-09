聯詠法說會後 法人快速回應、維持買進評等

聯詠（3034）9日召開法說會後，法人圈依據第1季營運實績、第2季展望、庫存變化、存貨周轉天數可望下降等面向綜合評估，給予買進的投資評等。

大型法人機構分析師表示，聯詠第1季營收季增7.3%、年減34.1%，營收季增主要是受惠於TV急單，DDIC維持前季出貨水準，其中，客戶對LDDIC及SoC拉貨最為積極，季成長較為明顯；第1季毛利率41.9%、超越財測37.5~39.5%區間，季增1.3個百分點，主要是NRE產品線貢獻及存貨跌價回沖利益挹注，每股稅後純益（EPS）7.81元。

在第2季營運展望上，財測預估營收區間為295~305億元，中值300億元，季增24.7%、年減4.6%，毛利率預估區間為38.5~40.5%，中值39.5%，季減2.4個百分點，預期毛利率季減主要是第1季有NRE業務貢獻，以及存貨跌價損失回沖。管理層表示三大產品線正面看待，SMDDIC季成長幅度最高，主要是OLED新產品跟AR／VR新產品導入所貢獻，中國TDDI經過二至三季庫存調整，觀察第2季需求有望成長。LDDIC季成長幅度次之，TV及IT仍有回補庫存需求，SoC季成長幅度較小。

在庫存方面，聯詠第1季庫存金額105.9億元，季減12%，存貨週轉天數約92天，公司表示，第2季庫存金額約季持平，但預期營收規模成長，存貨周轉天數有望下降，會持續動態調整，因應市場變化。

在全年展望上，公司表示供應鏈經過調整，觀察部分終端客戶第2季恢復正常水位，中國618促銷鋪貨溫和成長，但下半年全球通膨仍在，經濟變數相當多，市場能見度有限，惟年底傳統購物旺季還是可以期待。

分析師表示，預期2023年驅動IC產業庫存壓力有效降低，第2季有望降至相對健康水準，另外觀察下游面板廠庫存水位已降至健康水準，預期驅動IC產業逐步恢復季節性出貨變化；驅動IC產業庫存問題高峰已過，市況將逐步舒緩，預期產業今年獲利較去年年減，驅動IC產業去年第4季及今年第1季皆出現急單挹注，屬產業庫存調整接近尾聲之跡象，惟目前產業訂單能見度較低，仍需觀察下半年產業復甦情況。