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勤勤4月營收月增近兩成 本季看旺

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導
勤凱董事長曾聰乙（左）和副董事長莊淑媛。圖/聯合報系資料照片
勤凱董事長曾聰乙（左）和副董事長莊淑媛。圖/聯合報系資料照片

勤凱（4760）今（9）日公告4月營收9291萬元，月增19.93%，創近九個月以來新高，營運回溫態勢明顯。勤凱副董事長莊淑媛表示，無論是電阻、電感、電容的客戶，拉貨均轉趨積極。而公司又是被動元件的上游，景氣領先客戶一至兩個月，預期被動產業可望喜迎旺季到來。

莊淑媛指出，依照歷史經驗來看，景氣擺脫底部的訊號，通常是急單先來，但能見度不高，評估手上訂單目前仍處於此階段，但急單的強度已逐漸變強。未來能見度是否能夠拉長，仍需審慎觀察。

勤凱耕耘數年的封裝銀膠（SOT、QFN）新產品，近期傳出捷報，得到二極體大廠認證通過，終端產品應用於車用領域，希望未來能取代國外材料，以更好的材料特性協助客戶提升產品品質，目前繼續小批量試產中。這可說是公司跨入半導體產業，重要突破的第一步。

勤凱同時公告第1季財報，毛利率22.01%、季增3.73個百分點，主要是受惠於產品組合轉佳；營業利益率11.76%，較上季6.99%改善；第1季每股純益0.64元，比上季0.12元大幅回升。

勤凱依第1季負債比率為29.54%，比去年同期減少約11個百分點，顯示公司穩健經營。至於庫存狀況，整體產業消化庫存已達六季以上，已達健康水準，近期下單較為積極，公司屬於接單後再購料生產，並無庫存問題。

勤凱也公告盈餘分配案，去年每股純益3.08元，配發現金股利每股2.2元，現金配發率71%。公司並訂6月14日為除息交易日，7月10日發放現金股利。

股利 每股純益

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