大同首季每股淨利0.2元 年減13%
大同（2371）今（9）日公告今年第1季財報，在營運重心逐漸轉向新能源相關之後，大同近幾年營運逐漸穩健，今年第1季每股稅後純益為0.2元，是大同連續第7個季度獲利，市場也看好未來在太陽能、儲能等ESG商機帶動下，大同營運可望持續增長。
大同公司今年第1季合併營收為111.23億元，較上季下滑13.31%，較去年同期成長45.15%，第1季稅後純益為4.53億元，較上季成長47.07%，但較去年同期下滑約13%，今年第1季每股稅後純益為0.2元。
市場法人認為，近幾年來全球ESG商機崛起，大同公司在節能減碳相關商機中，包括太陽能案場建置、儲能案場建置、維運，及電動車充電椿、高效能節能馬達都明顯受惠，出貨及接單持續增加，法人看好該公司未來營運可望維持緩步成長。
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