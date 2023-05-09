遠傳攜數聯資安 前進台灣資安大會

遠傳電信（4904）攜手子公司數聯資安，整合集團資源綜效，前進「CYBERSEC 2023臺灣資安大會」，以「打造企業數位韌性 資安內化再晉級」為題參展，透過展示資安防禦三部曲「掌握風險、透視威脅、建構安全」全方位服務與解決方案，為企業注入強勁的資安能量、打造永續營運力。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理、數聯資安董事長曾詩淵表示，遠傳與數聯資安長期攜手服務國內外企業與政府單位，以遠傳「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）」、雲端技術與IT實戰力，結合數聯資安的研發能量，成功扮演企業數位轉型過程中的堅實後盾。隨著數位應用加速發展，全球資安威脅也與日俱增，需加速將資安融入至企業營運的日常，才能有效防禦各式攻擊，展現台灣企業扮演全球供應鏈要角的永續營運力。

遠傳表示，資安防禦三部曲中首部曲「掌握風險」，即是協助企業掌握外部暴露風險、內部存在漏洞，並擬訂有效防範機制，是打造資安防禦力的首要關鍵。數聯資安從資安治理、攻防演練著手，協助企業盤點內外部資安威脅因子，並模擬駭客攻擊模式，反覆進行安全測試，提供企業修復與防禦建議。

遠傳指出，第二部曲「透視威脅」，隨著雲地混合架構、各式微服務以及AI應用興起，大幅提高面對網路攻擊雜訊進行有效判別、快速應變的門檻。為了因應變化，遠傳發揮IT專長，提供「3D雲地監控治理平台」解決方案，藉由雲地跨類統整，達成端到端的全面監控、跨單位協同作業、OP高效維運，能高效解決問題。數聯資安「NG SOC次世代戰情中心」以大數據結合情資平台，並由多源關聯即時偵測、交叉比對分析，大幅提升威脅事件識別精準率與事件應變效率。

遠傳表示，第三部曲「建構安全」，隨著全球數位化腳步加速，新興攻擊手法、各類勒索軟體日趨多樣化，企業須將「原生安全」作為IT核心策略，從源頭強化資安防禦力，由內部基礎架構建立安全機制，才能全面防範惡意攻擊入侵。數聯資安MDR（端點威脅偵測與回應）與ZTNA（零信任網路存取）為內嵌式安全整合管理服務，能幫助企業掌握終端設備資安威脅與網路安全存取之可見度，有效防禦持續式滲透攻擊、多通道勒索軟體，縮小整體攻擊面。

因應資安發展的多元新樣貌，數聯資安表示，同步於「臺灣資安館」展示「U-SOC資安聯防服務」，能自動化調查事件、即時進行聯防應處，降低資安風險並提升維運效率，建立全面且持續性的風險管理機制。「CYBERSEC 2023臺灣資安大會」舉辦一系列的主題論壇，遠傳電信資訊暨數位轉型科技群謝逸凡協理將於5月11日「雲端安全論壇」，以「企業與機關如何確保上雲資訊安全」為題發表演說，分享企業上雲的六大資安要點。