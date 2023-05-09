再下一城！鴻海攜英飛凌 在台設車用系統應用中心

全球車用半導體領導廠商英飛凌與全球最大的科技製造與服務商鴻海科技集團今日宣布已簽訂合作備忘錄，兩家公司將在電動車領域建立長期的合作關係，除了在台灣設立車用系統應用中心，也將聚焦碳化矽技術開發，雙方共同推進電動車發展。

據此次協議，雙方將聚焦於碳化矽技術在電動車大功率應用的導入，例如：牽引逆變器(traction inverters)、車載充電器 (Onboard Chargers, OBC) 以及直流轉換器(DC-DC converters)等。

鴻海指出，英飛凌運用對於車用系統專業知識、車用技術以及碳化矽產品資源，結合鴻海在電子設計及製造領域的專業優勢以及在系統層級整合的能力，共同打造性能更出色、效率更高的解決方案。

此外，雙方計畫於台灣共同設立系統應用中心，以進一步擴大雙方的合作範圍。該系統應用中心將針對汽車應用進行最佳化，包括智慧座艙應用、先進輔助駕駛以及自動駕駛應用，同時也在電池管理系統 (Battery Management Systems, BMS)、牽引逆變器等電動車應用進行合作。

英飛凌汽車電子事業部總裁Peter Schiefer表示：「汽車產業正在演進。隨著電動車市場的高速成長，對於更多續航里程及性能的需求也日益增加，電動車的發展必須不斷推進與創新。英飛凌對技術創新及品質零瑕疵的承諾與熱情，也讓我們成為客戶的最佳夥伴。我們很高興能夠攜手鴻海科技集團，共同將電動車的發展帶入新的篇章。」

鴻海科技集團電動車策略長關潤表示：「我們很高興能與英飛凌攜手，我們有信心利用這次的合作，能夠共同打造電動車的最佳化架構、產品性能、成本競爭力以及高度的系統整合，為客戶提供最具競爭力的電動車解決方案。」

本次合作產品範圍涵蓋英飛凌廣泛的車用產品組合，包括感測器、微控制器、功率半導體、特定應用高效能記憶體、人機介面，以及安全解決方案。

英飛凌與鴻海合作的車用系統應用中心，預計今年落成啟用。