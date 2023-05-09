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前進資安大會 台灣大「反詐戰警」偵測偽冒網站

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大哥大（3045）表示，前進「臺灣資安大會」，大秀資通訊實力，展示全方位資安整合服務，包括自主研發的台灣第一套偵測偽冒網站「反詐戰警」服務，幫助企業偵測偽冒釣魚網站，今年前4月「反詐戰警」已偵查超過1,500筆疑似偽冒網站，積極配合政府打詐，此外，也展示符合《資通安全管理法》規定資安檢測項目、多層次DDoS防禦、WAF網站程式保護等多元資安解決方案。

台灣年度資安盛會「臺灣資安大會」從5月9日至11日，連續3天在南港展覽二館開展，今年主題為「Bring Security to」，深入探討產業資安議題。

台灣大哥大表示，為全球少數可進行偽冒網站偵測服務的電信業者，以科技電信基礎結合資安、大數據等天賦，開發出「反詐戰警」服務，透過獨家偵測技術，結合AI大數據分析，持續監控網路空間，高效偵測偽冒網站、網域、商標、行動App、社群媒體等，目前除了訂閱服務之客戶外，台灣大已協助100多家企業偵測偽冒網站，另有超過40家企業參與測試驗證，分別來自金融、製造、零售等產業。「反詐戰警」能在第一時間發現疑似偽冒網站，及時通知疑似受駭企業，以保護民眾免受偽冒網站或App詐騙的侵害，這項技術已成功協助阻止不法份子對某銀行和超商的商標和網站偽冒行為，同時保護了企業和消費者的權益。

「反詐戰警」服務從民眾通報及政府機關提供的情資分析，發現偽冒賣場商品佔比最高，達到37%，金融釣魚簡訊佔比達21%，投資詐騙和冒名詐騙則分別佔16%和11%，從上述數據顯示，網路犯罪份子持續透過不同手法，進行詐騙行為，考驗企業防詐能力，也更需要「反詐戰警」協助客戶強化資安防護力道。

台灣大表示，有鑑於「資安即國安」，近年來企業數位轉型的腳步越來越快，各企業面臨更高的資安風險，資通訊安全管理必須更嚴格落實，台灣大也同步提供客戶曝險評級、弱點掃描、源碼掃描、滲透測試，幫助企業快速找出資安需要修復的漏洞，並享有完整的診斷報告。另外，台灣大也有提供檢測組織成員資安風險意識的社交工程演練、資安健診、DDoS攻防演練、IoT與App檢測等資安檢測內容，模擬駭客釣魚郵件，提高企業資安防護。

資安 台灣大哥大 詐騙

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