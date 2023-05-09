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華碩AI業務奏捷 拿下「台灣杉四號超級電腦標案」

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

華碩（2357）積極布局AI與算力傳出捷報，正式取得國家高速網路與計算中心最新「台灣杉四號超級電腦標案」，持續展現華碩集團從伺服器硬體到軟體平台的整體技術能力。

旗下負責台灣杉二號AI超級電腦商業營運的台智雲也將在5月17日舉辦2023台灣AI超算年會（AIHPCcon），將於會中正式發布台灣第一個企業級大型語言模型與探討 ChatGPT 所引爆的AI 2.0新生態。

台智雲在年會中將與 NVIDIA、台灣大哥大（3045）與意藍科技等多位夥伴共同討論新一代人工智慧技術與算力，滿足企業在AI場景中的各項應用。同時現場將揭露自行研發的企業級大型語言模型表現與彈性佈署能力，並於技術論壇中分享 AI 超算在精準醫療與數位雙生的無窮潛力。

超級電腦 華碩 台灣杉 AI

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