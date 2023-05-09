亨泰光4月營收5172萬、年增13.7% 創同期新高

亨泰光（6747）今（9）日公告4月合併營收5,172.9萬元，創歷年同期新高，較去年同期成長13.75%，主要是疫情趨緩，中國大陸銷售業績明顯回溫。公司也公布今年首季財報，稅後淨利5,344萬元，年減36%，每股稅後純益（EPS）2.22元，主因今年開始提列新產線折舊、及新增S.T.O.P. 近視防控軟式隱形眼鏡臨床試驗研發支出所致。

亨泰光4月合併營收創歷年同期新高，除了台灣地區4月份銷售額較去年同期成長約13%；中國大陸因疫情趨緩，訂單需求明顯回溫，4月份中國大陸銷售額亦較去年同期成長約12%。由於近視防控產品為剛性需求，預估今年OK鏡（角膜塑型鏡）銷售狀況可望維持穩健的成長動能。

亨泰光今日同步公告第1季財報，在合併營收部分，受惠學生開學旺季，以及OK鏡的市場滲透率持續提升，第1季台灣市場銷售額較去年同期增加18%，彌補中國大陸市場寒假期間因疫情因素延遲配鏡的影響。公司因應訂單未來需求提升，新產線進入量產階段，第1季生產有關折舊費用較去年同期增加約22%，惟公司持續優化產品製程，自製鏡片佔整體營收比重維持八成以上，帶動公司第1季已實現毛利率達69%，創歷年同期新高水準，預估今年整體毛利率仍將維持在正常水準之上。

亨泰光表示，今年第1季營業費用率較去年增加9個百分點，其中研發費用較去年同期增加71%，主要係公司發展近五年的時空位移近視防控光學設計Spatio-Temporal-Optical-Phase(簡稱S.T.O.P.)，運用於日拋軟式隱形眼鏡上，近期啟動多國多中心臨床試驗計畫，同時在中國大陸、西班牙、印度、台灣等地收案，開始展開各項近視防控臨床試驗，公司目標將近視防控產品從以亞洲市場為主的夜戴型OK鏡，拓展至涵蓋全球市場的日拋近視防控軟式隱形眼鏡。

亨泰光進一步表示，公司將持續積極發展各項近視防控及視覺效能提升產品及市場，包括子公司杭州博士頓已展開自製OK鏡取證作業，公司規劃讓中國大陸之OK鏡產品線更完整，已布局之中階及高階輸入產品，搭配在地生產的OK鏡，期望配合內地之衛生政策提升OK鏡整體市占率，預估杭州子公司於明年上半年取得OK鏡產品註冊證並規劃販售。

此外，公運用波長管理技術，開發各式功能型軟式隱形眼鏡，提供一般民眾在日拋軟式隱形眼鏡上有抗藍光、抗UV、抗疲勞、高清及運動用等更多選擇，有效提升使用者的視覺效能；最後，亨泰光以自行研發的S.T.O.P. 光學設計運用於軟式隱形眼鏡，已進入多國多中心的臨床試驗計畫，預計三至五年後拓展至全球近視防控市場。公司按計畫推進，期許成為全方位視覺效能提升整合方案的供應商。