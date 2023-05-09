強茂強化歐洲佈局 參加電力電子展亮相高效節能產品

二極體廠強茂（2481）將參加德國紐倫堡舉辦的歐洲電力電子展（PCIM），聚焦主題為永續和能源效率，該公司亮相最新高效節能產品和技術，包括FS Trench絕緣閘極雙極性電晶體（IGBT）、超結（Super Junction）MOSFET、SGT 中壓 MOSFET、碳化矽（SiC）二極體和超快速恢復整流器（FRED），能協助客戶在各種應用中的設計，從電動車充電樁、車載充電器、太陽能逆變器到電源供應等。

據悉，2022年的PCIM總共有384 家廠商參展和24,000平方公尺的展覽空間， 超過11,000位訪客，其中52%是來自歐洲以外國家（亞洲21% 美國15% ）。

PCIM Europe 2023提供了一個供應商與技術開發者針對特定應用和產品面對面互動和交流，並關注當前電力產業的大趨勢，如儲能、智慧移動和能源效率等，是非常好的機會。

強茂在紐倫堡展覽中心9號展館，137 展位，除了有一系列的最新高效節能的產品，此次還特別展出8吋650V、1200V的SJ MOSFET、IGBT和4吋SiC晶圓，凸顯出強茂身為IDM分離式元件半導體製造商，具有垂直整合製造能力，從晶圓設計、製造、封裝測試到銷售都一手包辦。

強茂表示，這次參與的經營層包括台灣總部汽車事業體德籍副總Roland Koening、新創事業體韓籍主管李忠勳、產品經理楊盛合、全球技術支援處處長陳國順、歐洲業務區經理李嘉蕙加上強茂當地團隊。

強茂強調，這是繼去年慕尼黑電子展之後再次出擊，展現出公司擴大歐洲市場以及提高國際品牌知名度的強烈企圖心。