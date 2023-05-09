瞄準「台灣貝爾實驗室」人才進駐 豐邑一綻交通便捷符合減碳商機
有「台灣貝爾實驗室」之譽的台積電（2330）竹科研發中心，即將於本季開幕啟用，規劃進駐8,000名研發人員，勢必再度掀起一波電子業的RD搶人大作戰。隨著高階研發人才大舉進駐竹科，如何選擇避開竹科上下班尖峰塞車潮的居住標的，便成為科技人購屋的優先考量要素。
立法院今年已三讀通過「氣候變遷因應法」，展現台灣邁向淨零碳排目標的決心。然而，排除大企率先會被收取的「碳費」，一般民眾較無感。未來會反應在普羅大眾身上的「碳稅」，將令消費者人人「有感」，那就是便宜物價的時代已一去不復返了。也就是每個人一天中，所使用、食用、居住及搭乘的交通工具，都要納入碳里程計算中，而一一被課以碳稅時，如何活得更減碳，將成為顯學。
竹科更進化 生活要更升級
由豐邑機構與晨譽投資興建的「豐邑一綻」大樓案，基地座落新竹市關新路228號旁，是台鐵支線新莊車站前「NEW AGE標誌型」新地標。除了十分鐘車程進入竹科外，更是輕鬆聯結中山高速公路，也可利用台鐵六家支線赴新竹高鐵站、或是新竹火車站，搭成大眾運轉工具南來北往，也符合節能減碳的世界當紅潮流。
新竹市東區關新里因鄰近竹科，成為竹科新貴落腳最密集的住宅區。考量到2022年新竹房產呈翻倍大漲走勢，建商為降低購屋族入手門檻，多改採推相對較小坪數、低總價的房型推案。「豐邑一綻」位處於關長重劃區，學區為關東國小、關埔國小、光武國中和新科國中，優質學區房加上便利交通、與完善的生活機能，成為年輕家長偏好的購屋熱點。
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