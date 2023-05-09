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資安大會來了！AI題材大秀利多 伊雲谷撐盤

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
伊雲谷（6689）特地率團隊參加資安大會。（伊雲谷提供）
伊雲谷（6689）特地率團隊參加資安大會。（伊雲谷提供）

2023年台灣資安大會今（9）日登場，受到ChatGPT影響，雲端伺服器、資訊服務相關類股的熱度高居不下，數位轉型服務商伊雲谷數位科技（6689）也特地率團隊前往南港展覽館參展，股價以143.5元開出，盤中力守高檔撐場，一度上漲11元、漲至151元，終場以144元作收，上漲4元、漲幅2.86%。專家指出，資安大會活動為期三天，預估將有更多利多釋出，投資人可留意相關軟體股走勢。

據了解，2023年台灣資安大會，共有300多家海內外業者、上千產品參展，主題為「Bring Security To」，辦理規模年成長3成，主辦單位透露，今年亮點聚焦「零信任資安解決方案、無密碼身分驗證、AI技術導入資安防護、工控資安防護」，而各AI、資安、支付大廠展出的全新技術，也成功吸引市場目光。

伊雲谷致力打造「企業級雲端服務」，透過整合多種雲端架構，來解決IT維運的困境，帶動「智慧轉型」風潮，提供客戶專業的一站式雲端解決方案，協助製造業大廠完成數位化進程。伊雲谷3月營收7.94億元，月增18.8%，年增6.4%，而公司已取得「微軟大量授權解決方案合作夥伴」資格，帶動大筆訂單流入，前景樂觀。

據了解，伊雲谷為首位入選進「Cloud Security」類別的台灣廠商，意味台灣資安市場受到肯定與認可。此外，隨市面上出現越來越多的多種公有雲服務代管業者，利用各種方式來提供資安防護加值服務已相當普遍，有些業者也能推出自有品牌的資安解決方案。

對此，伊雲谷除特地將相關資安、雲端服務資訊現場展出外，也在5月11日規劃CyberLab實機操作演練課程，由專家帶領實機體驗，以小班制帶領手把手實機操作多項企業 IT 面臨的資安日常情境，以及安全管理實務應用，透過親身操作、學習，強化自身資安應變能力，即刻強化資安防禦實力。

伊雲谷（6689）特地率團隊參加資安大會。（伊雲谷提供）
伊雲谷（6689）特地率團隊參加資安大會。（伊雲谷提供）
伊雲谷（6689）特地率團隊參加資安大會。（伊雲谷提供）
伊雲谷（6689）特地率團隊參加資安大會。（伊雲谷提供）

資安 雲端服務

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