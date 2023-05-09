快訊

NBA／奇兵華克第四節狂砍15分 浪花失準湖人險勝聽牌

小甜甜撤告前夫家暴案落幕 經紀人親吐撤告原因

挺孕肚爬山挨轟！7寶媽老公不忍了 發千字文護妻、關閉粉絲頁留言

傳美議員要炸台積電？陳建仁：影片遭斷章取義

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

近期陸方官媒宣傳美國眾議員提出要炸毀台積電（2330）的影片在抖音上流傳，對此，行政院長陳建仁今（9）日指出，實際上該影片是遭到斷章取義，媒體在報導時應都要好好查證。

陳建仁今日前往慰勉郵局同仁辦理全民共享普發現金臨櫃領現業務時被問及，中國大陸官媒宣傳美國眾議員提出要炸毀台積電，影片在抖音上流傳，疑似是斷章取義，請教院長看法？美國議員稱「炸台積電」可阻中共武力犯台，院長能容忍這樣的說法嗎？是否公開呼籲譴責？對於美國要提供5億美元防禦性武器，院長怎麼看？

對此，陳建仁回應，關於這一段小影片，實際上是登在中國大陸的短影音平台抖音上面，還有中國大陸官媒上面，而且這一段影片實際上是被截頭去尾、斷章取義，所以任何的媒體要報導相關消息的時候，應該要好好地查證，這樣才能夠提供正確的消息，這相當地重要。

陳建仁說，至於美國給予我們武器的資源，我們相當地感謝，這也是符合美國「2023財政年度國防授權法」的規定，來加強台灣的防禦能力，我們很樂觀其成，我們會跟理念相同的國家團結一起，來促進台海之間的穩定，以及印太地區的自由還有開放。

美國 台積電

延伸閱讀

歷經12年環保署升格環境部 署長張子敬：心情激動

政院版反歧視法明年出爐 陳建仁：蒐集意見需要時間

美軍援台灣 陳建仁：感謝加強台灣防禦能力

影／數位身分證喊卡 陳建仁：成立專責機構保護個資

相關新聞

獨家／陽明海運、和碩、微軟聯手 造台灣第一艘5G低軌衛星貨輪

遠洋貨輪船員的工作很苦悶，或許很大一部分關鍵在於在海上航行數月的日子，船上沒有通暢的對外通訊，有的只是電子郵件或高軌衛星...

外傳緯創明年將撤出印度 疑因暴動、事故干擾經營

市場傳出代工大廠緯創（3231）印度布局頻頻受工人鬧事、工資短付、醫療事故等衝擊干擾，導致緯創最終決定在明(2024)年...

生成式AI成社會顯學 潛藏的道德風險與資安危機

「你問過 ChatGPT 了嗎？」生成式 AI 已成為當今社會的顯學。但在享受便捷的生成式AI工具的同時，其安全與道德風險也逐漸潛入，動搖著企業與個人的資安危機。運用AI優勢同時掌控數位風險，將是企業治理未來重要的關鍵。

粉碎雜音？台積3奈米產能季增萬片 2025年進入甜蜜期

台積電3奈米製程推動近期雜音頻傳，但台積電供應鏈透露，台積電已自今年5月起要求設備廠就戰備位置，相關機台開始拉貨並進行裝機，並計畫以每季增1萬片的速度，迎接客戶需求。原本先挪作支援5奈米製程需求的南科18B P4廠，也將產線機台設備，再改回加入供3奈米製程行列...

媒體議價 規畫第三輪對話

針對媒體議價議題，數位發展部次長李懷仁昨天表示，政務委員吳政忠做出兩點指示，首先，要求數位部、公平會研究媒體議價立法架構...

面板價量齊揚 雙虎安了

面板報價止跌回升之際，科技市調機構集邦科技（TrendForce）昨（8）日發布最新報告指出，受惠於實質訂單需求回籠，面...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦