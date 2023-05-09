傳美議員要炸台積電？陳建仁：影片遭斷章取義

近期陸方官媒宣傳美國眾議員提出要炸毀台積電（2330）的影片在抖音上流傳，對此，行政院長陳建仁今（9）日指出，實際上該影片是遭到斷章取義，媒體在報導時應都要好好查證。

陳建仁今日前往慰勉郵局同仁辦理全民共享普發現金臨櫃領現業務時被問及，中國大陸官媒宣傳美國眾議員提出要炸毀台積電，影片在抖音上流傳，疑似是斷章取義，請教院長看法？美國議員稱「炸台積電」可阻中共武力犯台，院長能容忍這樣的說法嗎？是否公開呼籲譴責？對於美國要提供5億美元防禦性武器，院長怎麼看？

對此，陳建仁回應，關於這一段小影片，實際上是登在中國大陸的短影音平台抖音上面，還有中國大陸官媒上面，而且這一段影片實際上是被截頭去尾、斷章取義，所以任何的媒體要報導相關消息的時候，應該要好好地查證，這樣才能夠提供正確的消息，這相當地重要。

陳建仁說，至於美國給予我們武器的資源，我們相當地感謝，這也是符合美國「2023財政年度國防授權法」的規定，來加強台灣的防禦能力，我們很樂觀其成，我們會跟理念相同的國家團結一起，來促進台海之間的穩定，以及印太地區的自由還有開放。