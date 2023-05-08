這家手搖飲店台積電訂單多到壓力大 員工急喊分店支援

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
位於台中逢甲夜市的茶飲店《序序茶》，吸引大批排隊人潮。業者提供
位於台中逢甲夜市的茶飲店《序序茶》，吸引大批排隊人潮。業者提供

台積電（2330）剛結束法說會，市場多空解讀，討論聲量擴大。但位於台中逢甲夜市的茶飲店《序序茶》卻不這麼想，每每接到台積電的電話訂單，及門店源源不絕的排隊人潮，都讓員工大呼吃不消，好想暫停點單作業。

《序序茶》全台首間店面座落於台中逢甲夜市當中，以紅茶為主打，是來自南投百年茶廠長順茶廠，旗下擁有自營「紅茶製研所」，達到產製通路一條龍，打造出自產自銷的優質紅茶外，還進口多國精質紅茶葉。

除了英式裝潢風格吸睛，訴求讓消費者享受英國皇室般下午茶的優閒感外，多樣式飲品更是豐富視覺、嗅覺、味蕾及口感，訴求多種茶飲都考究卻又新穎不簡單，不同於坊間的傳統調味茶。

《序序茶》15坪的店面，配置4名員工，進駐逢甲夜市商圈半年來，除了吸引大批逢甲一級戰區挑嘴的在地族群，來自台積電及中科園區科技業員工的外送訂單，更是讓店員大喊吃不消。逢甲店單日最高賣出700餘杯飲料，其中台積電外送訂單就超過200杯，單筆訂單甚至有100多杯的紀錄。

4名店員皆表示，已多次表達，雖然常態性調派人力支援，但還是非常希望老闆可以增開分店消化客單。

品牌創辦人楊雅婷表示，《序序茶》開店雖然僅僅半年，總公司為該品牌已籌劃多年，原採直營不開放加盟，但考量到人力上的吃緊，加上疫後的消費市場及缺工問題，已多次會議討論開放加盟，希望對餐飲業有興趣的人可以加盟，分擔人力上的壓力。

今年計畫開放限量三組名額，加盟條件除了要對餐飲業有熱忱之外，以夫妻共同創業為優先，她並透露，目前詢問度非常高，已開放報名中。

另外，店長表示，點單排行推薦茶飲有限量款的糖漬檸檬，是以香水檸檬搭配萊姆，打造出具有深度的酸甜滋味搭配紅茶，酸甜口感又不苦澀，可以喝出多層次不同的風味。

《序序茶》店內的那堤全系列，使用台東初鹿鮮奶，無使用奶精，其中最熱銷的有王那堤與后那堤。

王那提濃茶韻厚實，佐以適量鮮奶提味，呈現茶香與奶香完美比例，入口清爽帶有淡淡的奶香，尾韻回甘茶味飽滿。后那堤厚奶回香，口感如絲綢般滑順濃郁，茶香甘醇、乳香濃醇，雙重味蕾重擊，襯托彼此濃厚口感。

其中，人人喊必喝的鹹派奶蓋，嚴選喜馬拉雅山岩鹽搭配鮮奶油，打發成厚奶蓋，岩鹽讓茶味更加凸顯，搭配柑橘香氣的伯爵紅茶，層次滿分。

台積電 餐飲業

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