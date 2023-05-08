台灣大Coding FUN偏鄉玩程式 首度導入5G MR智慧教學

數位發展部今(8)日舉辦「強化偏鄉服務」南投縣產業應用服務場域記者會，台灣大（3045）攜手數位部公私協力，前往曾經於2018年參與台灣大「Coding Fun 偏鄉玩程式」南投縣竹山鎮鯉魚國小，號召台灣大台北、南投兩地志工，陪同偏鄉孩童參與程式營隊，同時結合台灣大5G技術，搭配MR智慧眼鏡，首度於「Coding Fun 偏鄉玩程式」活動中導入5G MR沉浸式教學，進行遠端協作，除了啟發孩童對於科技教育的學習動機，同時解決偏鄉師資不足問題，超前部署培育5G AIoT小小工程師，助力國家科技人才養成。

台灣大表示，除提供師生5G MR眼鏡裝置創新體驗，同時邀請擁有程式編寫背景的台灣大IT資深處長擔任駐守北部的Coding超人，透過MR眼鏡，進行遠距視訊協作，與南投的學童共享營隊現場的視角，運用5G大頻寬、低延遲等特性，遠端即時給予孩子們自走車競賽時的協助，猶如超人就在現場一般，首次接觸到MR眼鏡孩子們都十分興奮，爭相想要和遠端的Coding超人挑戰一起用MR走迷宮。數位發展部政務次長李懷仁現場也特別配戴MR眼鏡，在遠端Coding超人的引導下，從擺放自走車的方式，以及競賽過程要如何調整自走車等，共同完成自走車迷宮，與現場18名小朋友一同體驗遠端協作、虛實混和的教學情境，也感受到孩子在遊戲學習的快樂與熱情。

數位發展部政務次長李懷仁表示，對現在的小朋友來說，雙語不僅代表中文和英文，更包含Coding程式語言，這是未來各行各業都需要的技能。數位發展部非常開心與台灣大哥大、南投縣政府合作下，結合5G廣連結、低延遲、大頻寬的技術特性，共同將5G垂直應用場域延伸到智慧教育場域，讓孩子從小就可以接觸、理解數位科技工具，從遊戲中學習Coding，扎根孩童的科技教育。

台灣大指出，自2017年起前進偏鄉推動「Coding Fun 偏鄉玩程式」，結合企業志工，以台灣大程式營隊、種子師資培育兩大階段扎根智慧教育推廣，透過Coding Fun將繁雜的AIoT、自駕車等5G商業應用概念，轉化為Scratch、3D列印、智慧語音助理、自走車等適合中小學生的教材，透過超音波Sensor配合程式邏輯設計，讓學童從無到有的從編寫程式，到打造、操控無人自走車，讓其可以在迷宮中前後左右移動，讓孩子從遊戲中學習，實際體驗程式學習的樂趣，縮短資訊科技的城鄉落差，從小培養學童程式設計邏輯；「Coding Fun 偏鄉玩程式」推動至今達7年，累計參與志工396人、培育師資139人次，多達27所學校、7,225人次學生受惠。